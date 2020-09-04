Госдума проверит информацию о жительнице Алтайского края, съевшей собаку из-за бедности

В Госдуме потребуют от прокуратуры провести проверку по факту отказа полиции возбуждать дело на женщину из села Зеленая Дубрава Рубцовского района, которая ест собак из-за отсутствия денег на еду. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
По его мнению, тяжелое материальное положение не оправдывает поступок женщины, а жестокое убийство животного считается преступлением вне зависимости от причины и мотива. "Вы представьте, а если появится человек, который скажет "я убиваю и ем людей, потому что мне нечего есть". Это что, освобождает от ответственности?" – сказал чиновник.
По словам Бурматова, в Госдуме возникли вопросы к местным властям: как чиновники допустили, что женщина дошла до такого состояния. Кроме того, депутат хочет узнать, по какой причине полиция не реагирует на преступления.
Как ранее сообщил amic.ru, жители поселка Зеленая Дубрава рассказали о женщине, которая организовала у себя "приют" для собак, но на самом деле издевается над бездомными животными.
По словам очевидцев, соседка забивает взрослых собак и щенков молотком, а иногда начинает разделывать их еще живыми. При этом в возбуждении уголовного дела в полиции Рубцовского района отказали, поскольку не нашли признаков преступления. По словам автора поста в сообществе Barnaul22, правоохранители охарактеризовали действия женщины "средством выживания".
Комментарии
19 июля 2018 года Бурматов как член фракции «Единая Россия» проголосовал за пенсионную реформу.[21]
Бурматов является сторонником экспериментальной методики ОСВВ, узаконивающей свободное нахождение безнадзорных собак в городской среде и неоднократно заявлял, что будет добиваться ее принятия на федеральном уровне[23]. Решением Верховного суда РФ в январе 2017 года ОСВВ была запрещена в Ростовской области, как не соответствующая действующему законодательству в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждение возникновения заразных заболеваний[24]. После того как в октябре 2018 года городской суд Санкт-Петербурга запретил ОСВВ в этом субъекте федерации, Бурматов обратился через социальные сети, что «важно ликвидировать те законодательные пробелы, которые сейчас позволили инициаторам этого решения его добиться»[25]. Тем не менее, в марте 2019 года Верховный Суд РФ подтвердил решение городского суда Санкт-Петербурга о запрете возврата отловленных бродячих собак обратно на улицы[26]. Однако несколькими днями позднее Бурматов заявлял, что продолжит борьбу за права бродячих собак и будет добиваться устранения законодательных препятствий, на которые ссылается ЖКХ, для свободного допуска этих безнадзорных зверей в подвалы многоэтажных жилых домов[27].
Ну с ним как бы всё понятно.
А ещё унты очень тёплые из собачьих шкур.
Не ...я тоже за воротники на пОльта, но тут определённо фейк.
Так вот он прорыв, который Путин обещал?
холопы должны быть нищими и впроголодь, чтобы мысли их вертелись вокруг еды и не возникали другие, вредные государю(С)
Депутат, советовавший меньше питаться, задекларировал доход в четыре копейки
В деревне негде работать, а есть хочется всем, не только депутатам.
Такие бурматовы с зряплатой в четыресто тысяч довели пожилых людей до уровня ниже бродячих собак. Балабол этот много собак приютил?
Путин нам опять 90-е устроил. Безработным нечего есть, а тут еще заплати налог за квартиру и коммуналку, завышенную в 10 раз.