Госдума проверит информацию о жительнице Алтайского края, съевшей собаку из-за бедности

В Госдуме потребуют от прокуратуры провести проверку по факту отказа полиции возбуждать дело на женщину из села Зеленая Дубрава Рубцовского района, которая ест собак из-за отсутствия денег на еду. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его мнению, тяжелое материальное положение не оправдывает поступок женщины, а жестокое убийство животного считается преступлением вне зависимости от причины и мотива. "Вы представьте, а если появится человек, который скажет "я убиваю и ем людей, потому что мне нечего есть". Это что, освобождает от ответственности?" – сказал чиновник.

По словам Бурматова, в Госдуме возникли вопросы к местным властям: как чиновники допустили, что женщина дошла до такого состояния. Кроме того, депутат хочет узнать, по какой причине полиция не реагирует на преступления.

Как ранее сообщил amic.ru, жители поселка Зеленая Дубрава рассказали о женщине, которая организовала у себя "приют" для собак, но на самом деле издевается над бездомными животными.

По словам очевидцев, соседка забивает взрослых собак и щенков молотком, а иногда начинает разделывать их еще живыми. При этом в возбуждении уголовного дела в полиции Рубцовского района отказали, поскольку не нашли признаков преступления. По словам автора поста в сообществе Barnaul22, правоохранители охарактеризовали действия женщины "средством выживания".