Серию дачных краж раскрыли полицейские в Новоалтайске

Сотрудники полиции Новоалтайска задержали 34-летнего жителя Первомайского района, который подозревается в совершении краж на территории садоводства. Об этом рассказали в региональном МВД.

"У подозреваемого изъяты телевизор, 4 шуруповерта, бензопила, два электрических триммера иностранного производства, три телевизионные приставки, газовая плита, 2 дорожные сумки, болгарка, строительный уровень". — говорится в сообщении.

Задержанный собирался продать все украденное через интернет. В его телефоне обнаружили фотографии и переписку с потенциальными покупателями.

Подозреваемый в семи кражах написал явку с повинной. Похищенные вещи у него изъяли в полном объеме.