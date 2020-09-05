Виктора Томенко хотят привлечь к ответственности за нарушение масочного режима

Бывший кандидат на должности губернатора Алтайского края и мэра Барнаула, бизнесмен Андрей Крылов подал заявление в суд с целью привлечь к административной ответственности главу региона Виктора Томенко за несоблюдение масочного режима. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Поводом для такого заявления стало присутствие Виктора Томенко на 46-й сессии АКЗС 27 августа, во время которой он не использовал средства индивидуальной защиты, что косвенно подтверждает фоторепортаж с мероприятия.
По словам заявителя, эти действия являются нарушением положений "ковидного" указа и "образуют собой состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ" ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности").
Отметим, что это уже не первый случай, когда Андрей Крылов просит суд привлечь губернатора Виктора Томенко к ответственности. Так, в июне 2020 года политик требовал признать указ об ограничительных мерах по коронавирусу недействительным, поскольку глава региона якобы не имел полномочий на его подписание, а само распоряжение нарушает права граждан.
29 июля суд отклонил иск к Виктору Томенко и не стал отменять действие документа.
Комментарии
А у меня есть знакомый психатр. Если совсем подопрет Крылова могу дать телефон.
Кто такой Крылов?
Должность спасет Томенко от наказания! А ветви власти должны быть равны по Конституции, но исп. власть равнее других ...
Кто такой Крылов?
Известный баснописец, в своих произведениях высмеивающий пороки людей.
Понятно пиар. Но ВП ввел масочный режим, а сам не соблюдает. Он что особенный? Ему должно быть в двойне зашквар так вести себя.
В Старом базаре ВСЕ продавцы без масок (даже на подбородке). Почему нет проверок?
Гостю 5.09.2020 14:33
Может потому что они не больные, как Вы?
5.09.2020 14:58
Майк
Гостю 5.09.2020 14:33
Может потому что они не больные, как Вы?
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А может быть ты болен?
Губернатор - пример для подражания!
Все правильно. Должен подавать пример своими действиями. Иначе сам себя же дискредитирует - издает указы, которые сам же не выполняет. Естественно, и народу плевать на его указы.
Его не тронут, его президент поставил. Может Вы и ВВП заставить хотите намордник одеть?
Чем ВВП отличается от нас. Тоже намордник должен носить, а еще режим само изоляции соблюдать так как дед. Закон для все един.