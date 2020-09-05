Виктора Томенко хотят привлечь к ответственности за нарушение масочного режима

Бывший кандидат на должности губернатора Алтайского края и мэра Барнаула, бизнесмен Андрей Крылов подал заявление в суд с целью привлечь к административной ответственности главу региона Виктора Томенко за несоблюдение масочного режима. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Поводом для такого заявления стало присутствие Виктора Томенко на 46-й сессии АКЗС 27 августа, во время которой он не использовал средства индивидуальной защиты, что косвенно подтверждает фоторепортаж с мероприятия.

По словам заявителя, эти действия являются нарушением положений "ковидного" указа и "образуют собой состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ" ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности").

Отметим, что это уже не первый случай, когда Андрей Крылов просит суд привлечь губернатора Виктора Томенко к ответственности. Так, в июне 2020 года политик требовал признать указ об ограничительных мерах по коронавирусу недействительным, поскольку глава региона якобы не имел полномочий на его подписание, а само распоряжение нарушает права граждан.

29 июля суд отклонил иск к Виктору Томенко и не стал отменять действие документа.