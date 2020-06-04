"Поигрались и хватит". На Виктора Томенко подали в суд из-за "ковидного" указа

Бывший претендент на должности мэра Барнаула и губернатора Алтайского края, бизнесмен и политик Андрей Крылов подал в суд на главу региона Виктора Томенко с требованием признать недействительным его указ об ограничительных мерах по коронавирусу. Текст искового заявления политик разместил у себя на странице в Facebook.

Крылов выделил несколько причин, по которым указ следует признать недействительным. Так, он считает, что у Томенко отсутствуют полномочия на издание такого распоряжения, что является основанием для его отмены.

В исковом заявлении также сказано, что согласно Конституции РФ права и свободы человека могут быть ограничены только федеральным законом или в условиях чрезвычайного положения. И поскольку соответствующий режим в регионе не вводился, а указ не является федеральным, то он противоречит законодательству.

Кроме того, одним из поводов для иска стало то, что Крылов, как и все население, не может поддерживать здоровье и надлежащую физическую форму в спортивном зале. По словам политика, указ Томенко создал препятствия для поддержания здоровья, в связи с чем нарушил права истца.

Также политик заявил, что указ губернатора препятствует его праву свободно перемещаться по региону и покидать его пределы в качестве руководителя и участника ряда организаций, расположенных в Алтайском крае и Республике Алтай.

"Поигрались в гражданскую оборону и хватит, мы все всё поняли, будем мыть руки и не чихать в общественных местах. Дальше что? С юридической точки зрения все эти меры абсолютно антиконституционны и не законны", – написал Крылов на своей странице.

Напомним, что в ноябре Андрей Крылов покинул должность руководителя регионального отделения "Партии Роста". За ним ушли и 40 членов партии. В сентябре 2018 года Крылов участвовал в выборах губернатора Алтайского края.