"Поигрались и хватит". На Виктора Томенко подали в суд из-за "ковидного" указа

Бывший претендент на должности мэра Барнаула и губернатора Алтайского края, бизнесмен и политик Андрей Крылов подал в суд на главу региона Виктора Томенко с требованием признать недействительным его указ об ограничительных мерах по коронавирусу. Текст искового заявления политик разместил у себя на странице в Facebook.
Крылов выделил несколько причин, по которым указ следует признать недействительным. Так, он считает, что у Томенко отсутствуют полномочия на издание такого распоряжения, что является основанием для его отмены.
В исковом заявлении также сказано, что согласно Конституции РФ права и свободы человека могут быть ограничены только федеральным законом или в условиях чрезвычайного положения. И поскольку соответствующий режим в регионе не вводился, а указ не является федеральным, то он противоречит законодательству.
Кроме того, одним из поводов для иска стало то, что Крылов, как и все население, не может поддерживать здоровье и надлежащую физическую форму в спортивном зале. По словам политика, указ Томенко создал препятствия для поддержания здоровья, в связи с чем нарушил права истца.
Также политик заявил, что указ губернатора препятствует его праву свободно перемещаться по региону и покидать его пределы в качестве руководителя и участника ряда организаций, расположенных в Алтайском крае и Республике Алтай.
"Поигрались в гражданскую оборону и хватит, мы все всё поняли, будем мыть руки и не чихать в общественных местах. Дальше что? С юридической точки зрения все эти меры абсолютно антиконституционны и не законны", – написал Крылов на своей странице.
Напомним, что в ноябре Андрей Крылов покинул должность руководителя регионального отделения "Партии Роста". За ним ушли и 40 членов партии. В сентябре 2018 года Крылов участвовал в выборах губернатора Алтайского края.
Комментарии
МОЛОДЕЦ МУЖИК
Давно пора!
коронобесие нужно прекращать.
бизнес загибается, дети не учатся и не тренируются, мы не живем полноценной жизнью.
слабый иммунитет и сопутствующие болезни - это частная проблема, а не общая.
боитесь - сидите дома, нам жить не надо мешать.
Без перспективы... Чего выеживается?
"..распоряжение губернатора об ограничительных мерах нарушает права граждан...". Да если бы эти граждане в апреле, как велено было, сидели дома, а не шастали где попало и не разносили заразу, то еще в мае карантин бы сняли. А сейчас мы по зараженным бьём рекорды и ворчим на власти, становясь в третью позицию и руки в бОки! Вот когда в день прирост будет не по 70 человек, а по полтора бомжа, то будет понятно, что победили и можно снимать все меры. А пока распоряжение губернатора нарушает лишь право граждан беззаботно заразиться и благополучно сдохнуть на ивл!
4.06.2020 16:14
Мимопроходящий
"..распоряжение губернатора об ограничительных мерах нарушает права граждан...". Да если бы эти граждане в апреле, как велено было, сидели дома, а не шастали где попало и не разносили заразу, то еще в мае карантин бы сняли. А сейчас мы по зараженным бьём рекорды и ворчим на власти, становясь в третью позицию и руки в бОки! Вот когда в день прирост будет не по 70 человек, а по полтора бомжа, то будет понятно, что победили и можно снимать все меры. А пока распоряжение губернатора нарушает лишь право граждан беззаботно заразиться и благополучно сдохнуть на ивл!
Вот, вот, когда на ИВЛ попадут "пить боржоми" будет поздно!
надо поддержать Крылова! молодец!!!
Очередной хайп?
Крылов решил о себе напомнить?
Амик - надеюсь это не очередной вброс новости ради новости и Вы нас будите держать в курсе событий по данному иску?
Без перспективы... Чего выеживается?
_________
Ну да в этом государстве с продажной судейской системой, конечно, но надеюсь мужик дойдет до ЕСПЧ, что бы создать прецедент, а потом и другие подтянутся.
Молодец мужик, не сдавайся, иди до последнего!
согласно Конституции РФ права и свободы человека могут быть ограничены только федеральным законом или в условиях чрезвычайного положения. И поскольку соответствующий режим в регионе не вводился, а указ не является федеральным, то он противоречит законодательству.
Ну что есть тут дурачки которые считают, что если в конституции что-то там поменять, то жизнь изменится?
4.06.2020 16:14
Мимопроходящий
4.06.2020 16:17
gorca
если у вас все так плохо со здоровьем сидите каждую весну и осень по полтора-два месяца дома, во время сезонных орви.
мы то здесь причем
4.06.2020 16:21
- гость -
Один бывший губернатор подал в суд на президента и к нему пришёл "ковид".
Jedem das Seine - фашизм
4.06.2020 16:17
гость
В каком месте он молодец? Хайпануть решил, вот и все.
4.06.2020 16:24
- гость -
Вы-то, конечно, причем - вы заразу распространяете.
Что ж два месяца ждал?
4.06.2020 16:32
- гость
какую заразу?
сезонные грипп и орви? так они каждый год, нам с вами каждый год теперь дома сидеть? вы сидите если такой болезный, а мы нет
4.06.2020 16:21
- гость -
надеюсь мужик дойдет до ЕСПЧ
С новой конституцией нечего там делать.
Бывший претендент на должности мэра Барнаула и губернатора Алтайского края,
Интересно, а если бы его выбрали, что бы он делал на месте губера после указов президента?))
Для 16:10 и других, типа с "сильным иммунитетом" повторюсь ещё и тут
Никто не хочет заболеть онкологическим заболеванием. Никто не орёт, что эта болезнь - ерунда и информирование о ней - происки всех, кого можно сюда приплести. Ковид новое заболевание. Никакой он не грипп и не ОРВИ. Из последних открытий - вирус поражает иммунную систему. Она начинает работать против своего организма и разрушает его. Кто хочет столкнуться с этим? Ещё не известно, как отразится перенесённая в бессимптомном состоянии болезнь на состоянии организма в будущем. Врачи ещё многое понять не могут про этот вирус, а вы тут эксперты уже всё по полочкам разложили!!! Аутоиммунное заболевание ничем не лучше онкологии! Давайте бравируйте дальше своим бесстрашием
То же самое бы и сделал, но он не на месте губернатора.
Его как того шамана в дурку то не прикроют? Нашел на кого бочку катить.
Статья 127. Незаконное лишение свободы 1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, — наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Объективная сторона незаконного лишения свободы выражается в ограничении человека свободы передвижения в пространстве и времени, удержании его в определенном месте путем запирания, связывания или под угрозой применения насилия к нему или другому человеку.
4.06.2020 16:38
- теплое с мягким не мешайте
4.06.2020 16:14
Мимопроходящий//////////Тогда нужно было вводить режим ЧС как во всех нормальных странах, а не выдумывать "Самоизоляцию"
Молодец Крылов - быстро соображает...
Согласен с Крыловым, законы и Конституцию нужно соблюдать, а не вертеть его что дышло.
4.06.2020 16:35
- гость -
А не зарекайтесь))))
и штрафы пусть аннулируют по всей стране!
Крылов решил пропиариться и только. Очевидно недалекого ума! Что касается Томенко, то считаю его вина в том, что он не принял необходимых жестких мер для прекращения эпидемии.
он не принял необходимых жестких мер для прекращения эпидемии
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ЧП в стране не вводили, значит жесткие меры не необходимы
Интересно, это один человек, в одинаковой манере пишет новости - поддерживая правильность введенных ограничений и за еще большее их ужесточение. Одни и те же выражения, такие как "разносят заразу", "в апреле посидели бы" - почти в каждой новости про ковид - один и тот же словарный запас - складывается впечатление - комментаторы за вознаграждение работают.
По теме: да, меня тоже ограничили в правах, я готов поддержать Крылова, у меня есть собственность в двух регионах, я работаю в одном из них, но справка распространяется только на один регион - почему я должен самоизолироваться на 14 дней, если я 2ое суток провожу в одном регионе, а 7мь суток в другом. Почему приезжать в АК на электричках можно и без предписания, а проехать на личном автомобиле к собственному дому - нельзя.
Те кто считают что живут в правовой стране - посмотрите каналы на ютубе (например, жукман, музыкант vs дпс), не стоит ограничивать себя только телевизионными каналами и СМИ, выкиньте телевизор совсем...
Крылов решил пропиариться и только. Очевидно недалекого ума!
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Закон везде нарушается. Крылов решил отстоять соблюдение закона.
Большинство просто терпит произвол властей.
4.06.2020 16:14
Мимопроходящий
Слыш умник, а может все проше, нефиг было весь апрель самолетами развозить заразу по регионам, вахтовиков обследовать проще чем край загнать в самоизоляцию или нет по твоему, а срачь в больницах и разруха которая десетилетиями творилась тоже вина людей
У Томенко с одной стороны Путин, с другой стороны соблюдение закона, был выбран Путин.
Крылов прав, больше бы таких политиков, которые не говорят, а делают.
4.06.2020 17:25
- гость -
А может, большинство с головой дружат в отличие от вас?
Губернатор должен был ввести жесткий карантин...
4.06.2020 17:25
- гость -
А может, большинство с головой дружат в отличие от вас?
Крылов прав, больше бы таких политиков, которые не говорят, а делают.
а что он сделал? Заявление в суд накатал?
Слов нет. Это существенный прорыв в политике
Закон везде нарушается. Крылов решил отстоять соблюдение закона.
_________________
Крылов не тот человек, который заботится о соблюдении законов, Крылов клоун, пиарщик, который использует любые моменты, чтобы напомнить о себе. Я тоже не во всем согласен с мерами, которые предпринимаются для предупреждения заражения коронавирусом, мне также неприятны и неудобны все ограничения по этому поводу, но это все необходимо. А "благодарить" нужно китайцев, впрочем, это уже отдельная тема.
4.06.2020 17:32
А может, большинство с головой дружат в отличие от вас?
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У тебя голова в мягком месте. Закрыть тебя на пару суток в участке, посмотрим с кем дружить будешь.