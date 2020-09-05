Соцсети: у подъезда жилого дома в Барнауле неизвестный проломил женщине череп

В ночь на 5 сентября в Октябрьском районе Барнаула неизвестный напал на женщину, проломил ей голову и скрылся, пишет паблик "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня, 5 сентября, около 1:00 по адресу Северо-Западная, 48, у первого подъезда была обнаружена 32-летняя девушка, у которой была проломлена голова", – говорится в сообщении.

Известно, что потерпевшая находится в коме. Личность нападавшего устанавливают полицейские.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае будут судить 52-летнего рецидивиста, до смерти избившего кочергой знакомого, который помог ему вернуться к нормальной жизни после тюрьмы.