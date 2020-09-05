В Барнауле начался ремонт Павловского тракта

Фото: barnaul.org

5 сентября в Барнауле стартовали работы по ремонту Павловского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. Его отремонтируют от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути. Стоимость работ – 147,1 млн рублей.

На эти средства будет выполнена замена верхнего слоя дорожной одежды и устройство тротуара. При ремонте, согласно техзаданию, придется спилить около 450 деревьев. Их планируют заменить новыми.

Подрядчиком выступила строительная организация "Индустрия". Она стала единственным участником аукциона на проведение ремонтных работ.

Как ранее писал amic.ru, власти Барнаула потратят 189 миллионов рублей на ремонт Павловского тракта и дороги к спортивной школе Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. Константина Костенко.

Работы пройдут в рамках нацпроекта "БКАД". Подрядчика, который будет ремонтировать вторую дорогу, определят к 21 сентября. Завершить работы необходимо к 15 ноября.