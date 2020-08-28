Павловский тракт и дорогу к гребному каналу в Барнауле отремонтируют за 189 миллионов

Власти Барнаула потратят 189 миллионов рублей на ремонт Павловского тракта и дороги к спортивной школе Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. Константина Костенко. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы пройдут в рамках нацпроекта "БКАД". Подрядчика, который будет ремонтировать дороги, определят к 21 сентября. Завершить работы необходимо к 15 ноября.
Самое интересное, что обычно все подобные работы в городе заканчиваются к октябрю. Из-за мороза дорожники могут просто не успеть положить асфальт. Как они будут работать на этих объектах, учитывая короткие сроки, непонятно.
Павловский тракт отремонтируют от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути. Стоимость работ – 147,1 млн рублей. На эти средства будет выполнена замена верхнего слоя дорожной одежды и устройство тротуара. При ремонте, согласно техзаданию, придется спилить около 450 деревьев. Их планируют заменить новыми.
Подъезд к спортивной школе Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. Константина Костенко обойдется в 42 миллиона. Там будет выполнена замена верхнего слоя дорожной одежды с доведением ширины проезжей части до нормативных требований. Ремонт будет выполнен в рамках подготовки к проведению второго этапа Кубка мира 2021 по гребле на байдарках и каноэ.
Отметим, что в этом году на ремонт дорог в Барнауле потратили около 2 миллиардов рублей.
Комментарии
Я конечно не спец, но верхний слой дорожного покрытия, звучит более логичным, чем верхний слой дорожной одежды.
Ну слава богу, зато денег на развитие транспортных путей трамвайных нет, деревьев на пешеходной улице нет, парк имени ленина завален дерьмом и 5 гектаров заросло деревьями, наркоманы любят там ширяться и п0срать очень удобно.
Ну и сами знаете что обычно выпадает в конце сентября. А работы к ноябрю? Вы Д#БИЛЫ что ли?
Смотрите, а то чуваки асфальт на дорожную одежду растащат весь ))