Тротуар разделили на две части сплошной линией в Бийске

Экономичный способ организовать велодорожку придумали в Бийске на улице Ударной — строители просто разделили тротуар сплошной линией на две части.

Как пишет "Бийский рабочий", одна часть предназначена для движения пешеходов, вторая – для велосипедистов.

Чтобы всем участникам дорожного движения было понятно, для чего прочертили полосу, в начале тротуара установлен специальный дорожный знак "Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением".

В управлении капитального строительства мэрии уточнили, что улица Ударная – это не единственное место, где подобным образом планируют отделить пешеходов от велосипедистов. В дальнейшем опыт распространят и на другие улицы наукограда.

Ранее amic.ru писал, что в Бийске на месте свалки возле особняка купца Халтурина постоят этнопарк. На месте будущего парка хотят установить ограждения и обустроить парковку, посеять газон и высадить кустарники. В 2021 году планируют создать скульптурные арт-объекты, а в 2022 – концертную беседку.