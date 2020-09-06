Треть сотрудников попали под угрозу сокращения на алтайском заводе

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка рассказал о сложной экономической обстановке на моторном заводе, сообщают "Вести Алтай".

"Моторный завод подал заявку в Центр занятости, что есть угроза высвобождения сотрудников под риском увольнения", – заявил Химочка, уточнив, что речь идет о 80 работников, что составляет около трети штата.

По его словам, предприятие поддержат через Центр занятости, перечислив на каждого работника по 18 тысяч рублей. Соответствующий нормативный акт был заблаговременно подготовлен региональным управлением по труду и занятости.

Региональные власти рассчитывают, что краевая поддержка поможет моторному заводу снять напряженность в течение трех месяцев и сохранить коллектив.

Ранее amic.ru писал, что индекс промпроизводства (ИПП) в Алтайском крае по итогам семи месяцев 2020 года снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 99,6%. Вячеслав Химочка списал это на экономические последствия ковида, обратив внимание на неравномерное развитие отдельных отраслей.