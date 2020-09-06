Треть сотрудников попали под угрозу сокращения на алтайском заводе

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка рассказал о сложной экономической обстановке на моторном заводе, сообщают "Вести Алтай".
"Моторный завод подал заявку в Центр занятости, что есть угроза высвобождения сотрудников под риском увольнения", – заявил Химочка, уточнив, что речь идет о 80 работников, что составляет около трети штата.
По его словам, предприятие поддержат через Центр занятости, перечислив на каждого работника по 18 тысяч рублей. Соответствующий нормативный акт был заблаговременно подготовлен региональным управлением по труду и занятости.
Региональные власти рассчитывают, что краевая поддержка поможет моторному заводу снять напряженность в течение трех месяцев и сохранить коллектив.
Ранее amic.ru писал, что индекс промпроизводства (ИПП) в Алтайском крае по итогам семи месяцев 2020 года снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 99,6%. Вячеслав Химочка списал это на экономические последствия ковида, обратив внимание на неравномерное развитие отдельных отраслей.
Комментарии
Ковид ударил по заводу.
добивают моторный завод...когда то там работало более 25 000 человек...
6.09.2020 08:43
- гость -
добивают моторный завод...когда то там работало более 25 000 человек...
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Ваши предложения собственникам АМЗ по выводу из кризиса ?
Советскую власть не предлагать - та продукция пользовалась спросом в союзных республиках и "друзьях" по всему миру, долги которых остались непогашенными и, более того - списанными при Путине.