Гендиректор СТС рассказал, что будет с сериалом "Воронины" после смерти Бориса Клюева

Сериал "Воронины" планировали продлить еще на два сезона, но после смерти Бориса Клюева у съемочной группы появились сомнения о целесообразности дальнейших съемок. Генеральный директор "СТС-Медиа" Вячеслав Муругов рассказал Пятому каналу, что ждет сериал дальше.

По словам Муругова, съемочная группа не представляет себе, как можно продолжать эту семейную историю без героя, которого играл Клюев.

"На нем вообще все держалось, это мое мнение. Нам будет его очень сильно не хватать", – сказал он.

Напомним, что народный артист России Борис Клюев умер на 77-м году жизни после продолжительной болезни. В последние годы актер боролся с раком и продолжал радовать зрителей своими новыми ролями.