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Мужчину сбили на пешеходном переходе в Рубцовске

, ИА "Амител"
Дорогу он переходил не по правилам
Фото: 'Инцидент Рубцовск'

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск" рассказали о происшествии на дороге. Наезд на пешехода произошел вечером 5 сентября. 

"В 23:05 в районе дома № 50 по проспекту Ленина водитель автомобиля Mazda Familia 1950 г.р. допустил наезд на пешехода 1983 г.р., который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", – говорится в сообщении.

После ДТП пострадавший был доставлен в городскую больницу № 1, где его осмотрели врачи. Госпитализация ему не потребовалась.

Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле водитель сбил пешехода на "проблемном" пешеходном переходе. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.09.2020 16:26
Пионер

А справедливо звучал бы заголовок - очередного нарушающего барана сбили на красный

6.09.2020 16:43
- гость -

сбили и сбили

6.09.2020 16:43
- гость -

сбили и сбили

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