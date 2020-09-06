Мужчину сбили на пешеходном переходе в Рубцовске

Очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск" рассказали о происшествии на дороге. Наезд на пешехода произошел вечером 5 сентября.

"В 23:05 в районе дома № 50 по проспекту Ленина водитель автомобиля Mazda Familia 1950 г.р. допустил наезд на пешехода 1983 г.р., который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", – говорится в сообщении.

После ДТП пострадавший был доставлен в городскую больницу № 1, где его осмотрели врачи. Госпитализация ему не потребовалась.

Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле водитель сбил пешехода на "проблемном" пешеходном переходе.