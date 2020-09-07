Доктор Мясников назвал губительные для россиян привычки

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал вредной привычкой россиян любовь к сладкому чаю и демонстрации своей силы. Об этом он заявил в собственной передаче на YouTube-канале "О самом главном".

Среди прочего врач упомянул требование родителей доедать всю еду, напомнив, что порой детей заставляют есть и "первое", и "второе".

"Сегодня, когда ожирение приняло характер эпидемии, нам не нужно есть добавки, нам надо себя ограничивать", – сказал Мясников.

Кроме того, телеведущий напомнил, что в современных напитках содержится огромное количество сахара, в том числе и в соке, а потому класть сахар в обычный чай может быть излишним.

Отдельно Мясников вспомнил и выражения "Какой русский не любит быстрой езды" и "Смотри, как я могу!". По мнению врача, водить автомобиль нужно "с умом" и не пытаться надсажать свой организм, показывая удаль.