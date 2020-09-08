"Заразилась СOVID в роддоме". Пациентка просит ввести карантин в "Даре" и защитить детей

Жительница Барнаула, недавно родившая сына в перинатальном центре "Дар" Алтайского края, требует ввести в учреждении карантин. Виктория Романова предполагает, что там могут скрывать вспышку коронавируса. 3 сентября ее перевели из центра "Дар" в пятую городскую больницу с диагнозом COVID-19. По мнению Виктории, инфекцию она подхватила в роддоме. На своей странице в Instagram Романова пояснила: после родов ее состояние значительно ухудшилось (поднялась температура, начался сильный кашель). При этом ей с большим трудом удалось добиться, чтобы у нее взяли анализ. Возмущает ее и то, что после подтверждения коронавируса у пациентки, "Дар" по-прежнему продолжает работать: Роспотребнадзор не увидел оснований для его закрытия на карантин. "Закройте "Дар" на карантин и примите меры. Все замалчивают. Умоляю вас, пожалуйста!" – просит девушка, переживая за жизнь детей.

Недоступный тест

В центр "Дар" Виктория поступила 13 августа. В соответствии с правилами, у нее взяли тест на коронавирус. В ожидании результата анализа Виктория провела сутки в обсерваторе вместе с другими пациентками с "неопределенным статусом". У Виктории тест оказался отрицательным, и ее перевели в "чистую зону".

16-го августа ей сделали экстренное кесарево сечение. Восстановление шло тяжело, но 21 августа и маме, и малышу разрешили быть вместе в одной палате. А 25 августа состояние Виктории ухудшилось. Поднялась температура, начался кашель. Девушка попросила взять у нее новый анализ на коронавирус, но на все жалобы врачи, как говорит Виктория, "отвечали ухмылками" и ставили диагноз: "аллергический фарингит".

"С 25 августа по 3 сентября я жаловалась на кашель и температуру, просила взять мазок на ковид – получала ухмылку врачей. Меня смотрели три (!) терапевта, брали анализы крови, которые по мнению моей тёти (кандидат меднаук) ужасные, а врачей устраивали и сое, и лейкоциты. Диагноз: у вас аллергия на антисептики. Я просила дать подышать чем-нибудь. Отказано. Небулайзеров в больнице якобы нет. Муж покупает аппарат, передает в больницу, дышу ночами через него. Температура выше. Изнутри сгораю. Сил совершенно нет… 2 сентября, ближе к ночи, стала задыхаться, это похоже на удушье. Горят рот и бронхи. Требую вызвать терапевта, реву, начинаю психологически сдавать. В истерике прошу сделать мазок", – описывает ситуацию Виктория на своей странице в Instagram.

Только после этого у девушки взяли анализ, который и подтвердил заражение COVID-19.

В срочном порядке Викторию госпитализировали в пятую городскую больницу, которая принимает ковидных пациентов в Барнауле с первых дней эпидемии в регионе. При этом, как подчеркивает молодая мама, до самой выписки персонал перинатального центра, того, где лежат самые беззащитные пациенты – недоношенные малыши, не предпринимал никаких дополнительных мер защиты. "Без маски меня увозят на КТ в Диагностический центр. Я дышала в скорой и находилась около 50 минут в салоне автомобиля. Без маски сотрудник "Дара" меня проводил по коридорам в кабинет рентгена", – пишет Романова.

Виктория говорит, что общалась с другими роженицами, которые продолжают лежать в перинатальном центре, и те утверждали, что никаких анализов на COVID-19 они не сдавали. Кроме того, 4 сентября врачи "Дара", которые были в контакте с инфицированной, вновь вышли на смену – работать с новорожденными младенцами и их мамами с ослабленным иммунитетом. Виктория убеждена, что в центре просто стараются скрыть произошедшую ситуацию:

(Видео снято 4 сентября 2020 года)

"4 сентября все врачи, кто был со мной в контакте, вышли на работу. Ни у одной пациентки и детей еще не взяты мазки. Отделение не закрыто на карантин. Почему вся ситуация с четверга скрывается "Даром"?" – возмущается жительница Барнаула. Молодую маму беспокоит, что медучреждение продолжает работу. Романова предполагает, что другие пациенты, в том числе и недоношенные малыши, подвергаются риску заражения. Виктория бьет тревогу и просит власти сделать все возможное, чтобы не допустить трагедии: "Пока не поздно, прошу вас остановите заражение в роддоме. Вразумите врачей и управление больницы!" – говорится в сообщении Романовой.

"Ковид – это страшно. Все две недели мне ломило кости. Два дня назад у меня были галлюцинации, что за окном зима, Новый год и идет снег. Это температура 39,2, сбивали с 2-х ночи до 6 утра уколами. Постоянный кашель и жуткая слабость. Отсутствие вкуса и запаха. Слух упал на 60%. Кровят десны. Мне начали терапию антибиотиков. Сегодня стало уже намного лучше", – описывает свое состояние девушка.

"Причин для приостановки работы нет"

В центре "Дар" amic.ru сообщили, что Викторию, как и всех пациенток, поступающих в центр, протестировали на коронавирус перед госпитализацией. Тогда результат был отрицательный: "Перед госпитализацией у всех пациентов берем анализ на ковид. Пока ждем результат, пациенты находятся в обсерваторе. Если приходит отрицательный результат на коронавирус, пациентка переводится в "чистую зону". У этой девушки результат теста был отрицательный и потому тестировать ее повторно на тот момент (когда ухудшилось состояние, – прим. редакции) причин не было", – пояснили в центре.

В пресс-службе Минздрава Алтайского края amic.ru также подтвердили, что одна из пациенток перинатального центра "Дар" оказалась заражена коронавирусом. Но причин для закрытия центра Роспотребнадзор не увидел: "Роспотребнадзором проведено эпидрасследование, обследовали всех контактных, источника заражения в перинатальном центре не обнаружено. По распоряжению Роспотребнадзора проведены все противоэпидемиологические мероприятия. Причин для закрытия медорганизации нет. Организации закрываются только по предписанию Роспотребнадзора", – сообщили в Минздраве.

Вопрос, почему врачи, которые контактировали с заболевшей пациенткой, не ушли на карантин (пока длится инкубационный период) и продолжают работать с пациентами (практически все из которых особенно уязвимы к инфекциям), остался без ответа.

Непонятно и то, почему тестирование "контактных" с Викторией пациентов происходит столь медленными темпами. Так, например, соседке по палате Виктории, которая выписалась с ребенком домой и уехала в Алейск на прошлой неделе, тестирование на ковид сделали только 7 сентября (напомним, о диагнозе Виктории стало известно 3 сентября). И то после того, как обеспокоенная мама (ее ребенок родился весом менее 600 граммов и требует особого трепетного отношения к здоровью) сама позвонила в медучреждение.

Amic.ru направил запрос в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить: каков алгоритм работы медицинского учреждения (роддома), если среди пациентов выявили коронавирус, почему выявленный и официально подтвержденный случай заражения COVID-19 среди пациентов не стал основанием для введения карантина в медучреждении и имеют ли право работать медики, если после контакта с инфицированным больным не прошел инкубационный период.

Напомним, в мае в Алтайском крае врачам пришлось спасать месячного младенца, который заразился коронавирусом. Ребенок был подключен к ИВЛ. Малыш поправился. На данный момент в Алтайском крае COVID-19 переболело 10859 жителей региона. Сейчас на лечении находится 931 человек. Тяжелобольных в Алтайском крае – 124 человека, из них к аппаратам ИВЛ подключены 42 пациента. За весь период пандемии коронавируса в регионе скончались 366 человек.



Периодически в медицинских учреждениях региона появляются вспышки инфекции. В июне стало известно, что подхватили коронавирус более 40 медицинских работников Алтайской краевой клинической больницы. Несколько отделений учреждения были закрыты на карантин. Было закрыто на карантин в июне и отделение онкологического центра Алтайского края, где заражены коронавирусом оказались около 70 человек. О том, что происходило в онкоцентре "Надежда" в тот период, amic.ru рассказал один из пациентов. Позже он умер от COVID-19. Его близкие уверены, что заразу он подхватил как раз во время лечения от рака.