"Заразилась СOVID в роддоме". Пациентка просит ввести карантин в "Даре" и защитить детей

Жительница Барнаула, недавно родившая сына в перинатальном центре "Дар" Алтайского края, требует ввести в учреждении карантин. Виктория Романова предполагает, что там могут скрывать вспышку коронавируса. 3 сентября ее перевели из центра "Дар" в пятую городскую больницу с диагнозом COVID-19. По мнению Виктории, инфекцию она подхватила в роддоме. На своей странице в Instagram Романова пояснила: после родов ее состояние значительно ухудшилось (поднялась температура, начался сильный кашель). При этом ей с большим трудом удалось добиться, чтобы у нее взяли анализ. Возмущает ее и то, что после подтверждения коронавируса у пациентки, "Дар" по-прежнему продолжает работать: Роспотребнадзор не увидел оснований для его закрытия на карантин. "Закройте "Дар" на карантин и примите меры. Все замалчивают. Умоляю вас, пожалуйста!" – просит девушка, переживая за жизнь детей.
Недоступный тест
В центр "Дар" Виктория поступила 13 августа. В соответствии с правилами, у нее взяли тест на коронавирус. В ожидании результата анализа Виктория провела сутки в обсерваторе вместе с другими пациентками с "неопределенным статусом". У Виктории тест оказался отрицательным, и ее перевели в "чистую зону".
16-го августа ей сделали экстренное кесарево сечение. Восстановление шло тяжело, но 21 августа и маме, и малышу разрешили быть вместе в одной палате. А 25 августа состояние Виктории ухудшилось. Поднялась температура, начался кашель. Девушка попросила взять у нее новый анализ на коронавирус, но на все жалобы врачи, как говорит Виктория, "отвечали ухмылками" и ставили диагноз: "аллергический фарингит".
"С 25 августа по 3 сентября я жаловалась на кашель и температуру, просила взять мазок на ковид – получала ухмылку врачей. Меня смотрели три (!) терапевта, брали анализы крови, которые по мнению моей тёти (кандидат меднаук) ужасные, а врачей устраивали и сое, и лейкоциты. Диагноз: у вас аллергия на антисептики. Я просила дать подышать чем-нибудь. Отказано. Небулайзеров в больнице якобы нет. Муж покупает аппарат, передает в больницу, дышу ночами через него. Температура выше. Изнутри сгораю. Сил совершенно нет… 2 сентября, ближе к ночи, стала задыхаться, это похоже на удушье. Горят рот и бронхи. Требую вызвать терапевта, реву, начинаю психологически сдавать. В истерике прошу сделать мазок", – описывает ситуацию Виктория на своей странице в Instagram.
Только после этого у девушки взяли анализ, который и подтвердил заражение COVID-19.
В срочном порядке Викторию госпитализировали в пятую городскую больницу, которая принимает ковидных пациентов в Барнауле с первых дней эпидемии в регионе. При этом, как подчеркивает молодая мама, до самой выписки персонал перинатального центра, того, где лежат самые беззащитные пациенты – недоношенные малыши, не предпринимал никаких дополнительных мер защиты. "Без маски меня увозят на КТ в Диагностический центр. Я дышала в скорой и находилась около 50 минут в салоне автомобиля. Без маски сотрудник "Дара" меня проводил по коридорам в кабинет рентгена", – пишет Романова.
Виктория говорит, что общалась с другими роженицами, которые продолжают лежать в перинатальном центре, и те утверждали, что никаких анализов на COVID-19 они не сдавали. Кроме того, 4 сентября врачи "Дара", которые были в контакте с инфицированной, вновь вышли на смену – работать с новорожденными младенцами и их мамами с ослабленным иммунитетом. Виктория убеждена, что в центре просто стараются скрыть произошедшую ситуацию:
(Видео снято 4 сентября 2020 года)
"4 сентября все врачи, кто был со мной в контакте, вышли на работу. Ни у одной пациентки и детей еще не взяты мазки. Отделение не закрыто на карантин. Почему вся ситуация с четверга скрывается "Даром"?" – возмущается жительница Барнаула. Молодую маму беспокоит, что медучреждение продолжает работу. Романова предполагает, что другие пациенты, в том числе и недоношенные малыши, подвергаются риску заражения. Виктория бьет тревогу и просит власти сделать все возможное, чтобы не допустить трагедии: "Пока не поздно, прошу вас остановите заражение в роддоме. Вразумите врачей и управление больницы!" – говорится в сообщении Романовой.
"Ковид – это страшно. Все две недели мне ломило кости. Два дня назад у меня были галлюцинации, что за окном зима, Новый год и идет снег. Это температура 39,2, сбивали с 2-х ночи до 6 утра уколами. Постоянный кашель и жуткая слабость. Отсутствие вкуса и запаха. Слух упал на 60%. Кровят десны. Мне начали терапию антибиотиков. Сегодня стало уже намного лучше", – описывает свое состояние девушка.
"Причин для приостановки работы нет"
В центре "Дар" amic.ru сообщили, что Викторию, как и всех пациенток, поступающих в центр, протестировали на коронавирус перед госпитализацией. Тогда результат был отрицательный: "Перед госпитализацией у всех пациентов берем анализ на ковид. Пока ждем результат, пациенты находятся в обсерваторе. Если приходит отрицательный результат на коронавирус, пациентка переводится в "чистую зону". У этой девушки результат теста был отрицательный и потому тестировать ее повторно на тот момент (когда ухудшилось состояние, – прим. редакции) причин не было", – пояснили в центре.
В пресс-службе Минздрава Алтайского края amic.ru также подтвердили, что одна из пациенток перинатального центра "Дар" оказалась заражена коронавирусом. Но причин для закрытия центра Роспотребнадзор не увидел: "Роспотребнадзором проведено эпидрасследование, обследовали всех контактных, источника заражения в перинатальном центре не обнаружено. По распоряжению Роспотребнадзора проведены все противоэпидемиологические мероприятия. Причин для закрытия медорганизации нет. Организации закрываются только по предписанию Роспотребнадзора", – сообщили в Минздраве.
Вопрос, почему врачи, которые контактировали с заболевшей пациенткой, не ушли на карантин (пока длится инкубационный период) и продолжают работать с пациентами (практически все из которых особенно уязвимы к инфекциям), остался без ответа.
Непонятно и то, почему тестирование "контактных" с Викторией пациентов происходит столь медленными темпами. Так, например, соседке по палате Виктории, которая выписалась с ребенком домой и уехала в Алейск на прошлой неделе, тестирование на ковид сделали только 7 сентября (напомним, о диагнозе Виктории стало известно 3 сентября). И то после того, как обеспокоенная мама (ее ребенок родился весом менее 600 граммов и требует особого трепетного отношения к здоровью) сама позвонила в медучреждение.
Amic.ru направил запрос в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить: каков алгоритм работы медицинского учреждения (роддома), если среди пациентов выявили коронавирус, почему выявленный и официально подтвержденный случай заражения COVID-19 среди пациентов не стал основанием для введения карантина в медучреждении и имеют ли право работать медики, если после контакта с инфицированным больным не прошел инкубационный период.
Напомним, в мае в Алтайском крае врачам пришлось спасать месячного младенца, который заразился коронавирусом. Ребенок был подключен к ИВЛ. Малыш поправился. На данный момент в Алтайском крае COVID-19 переболело 10859 жителей региона. Сейчас на лечении находится 931 человек. Тяжелобольных в Алтайском крае – 124 человека, из них к аппаратам ИВЛ подключены 42 пациента. За весь период пандемии коронавируса в регионе скончались 366 человек.
Периодически в медицинских учреждениях региона появляются вспышки инфекции. В июне стало известно, что подхватили коронавирус более 40 медицинских работников Алтайской краевой клинической больницы. Несколько отделений учреждения были закрыты на карантин. Было закрыто на карантин в июне и отделение онкологического центра Алтайского края, где заражены коронавирусом оказались около 70 человек. О том, что происходило в онкоцентре "Надежда" в тот период, amic.ru рассказал один из пациентов. Позже он умер от COVID-19. Его близкие уверены, что заразу он подхватил как раз во время лечения от рака.
Комментарии
При этом ей с большим трудом удалось добиться, чтобы у нее взяли анализ.
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Поднялась температура, начался кашель. Девушка попросила взять у нее новый анализ на коронавирус, но на все жалобы врачи, как говорит Виктория, "отвечали ухмылками" и ставили диагноз: "аллергический фарингит".
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Вопрос, почему врачи, которые контактировали с заболевшей пациенткой, не ушли на карантин (пока длится инкубационный период), и продолжают работать с пациентами (практически все из которых особенно уязвимы к инфекциям), остался без ответа.
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Рядом в больнице не лучше
Когда глава минздрава и роспотребнадзора лишатся высоких покровителей, надеюсь, им эти вопросы будут заданы в судебном порядке. Да и их покровителю тоже
Гнать таких врачей, чуть ребенка без матери не оставили! Девушке огромное спасибо, что смелая и не побоялась огласки! Желаю быстрее ей поправится!
Вопрос, почему врачи, которые контактировали с заболевшей пациенткой, не ушли на карантин (пока длится инкубационный период), и продолжают работать с пациентами (практически все из которых особенно уязвимы к инфекциям), остался без ответа.
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Так полагаю, ответ на вопрос лежит на поверхности : после так называемой оптимизации медицины ( сокращения роддомов в районных центрах ), всех рожениц принимает"Дар".Закрыть Центр на карантин означает отсрочку родовспомогательной помощи пациенткам,возврат к домашним родам с повитухами.
Россия - XXI век...
статью дуре и штраф за разжигание
Калибр,не подскажете как в XXI-ом веке обстоят с дела в роддомах районых центров,например в сша?
Статью таким врачам! За халатность
Так происходит во всех без исключения больницах АК. Замалчивание и сокрытие фактов. Позиция Роспотребнадзора вообще не понятна. А самое главное - ЗАЧЕМ БЫЛО ВСЕ ЗАКРЫВАТЬ, когда больных было единицы?
Установка сверху - вялотекущий процесс самовыживания. Ковидные койки работают, выплаты врачам идут. Народ пусть по-тихому болеет, кто выживет тот не помрет
8.09.2020 07:34
- гость -
Калибр,не подскажете как в XXI-ом веке обстоят с дела в роддомах районых центров,например в сша?
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Не подскажу ,меня в первую очередь проблемы своей страны волнуют.
* судя по количеству населения, приближающегося к 335 000 000 и до сих пор едущим рожать в штаты представительниц российской элиты и бомонда - неплохо.
Медицинские стационары - главный рассадник этой модной сегодня заразы. При этом народ так и продолжают прессовать ношением бессмысленных масок в общественных местах
Ну, конечно, закрыть! А где рожать тогда?? В остальных совковых роддомах?? Пусть в обсерваторе Дара сделают 1 местные палаты, пока ждут анализ на ковид, это логично,но не закрывать.
Заразу подхватила еще и закрыть клинику пытается, уж лучше бы молчала доминиканка будущая. Давно пора понять что наша медицина уже работает на естественный отбор. Пекись о своем ребенке, а не о целой клинике. Туда согнали весь край, выживут все без ваших галлюцинаций, а эту мадам проверить следовало бы и на другие тесты.
В остальных совковых роддомах??
и в чем их совковость? что здания построены при союзе? все городские роддома давно оснащены новым медоборудованием,и там работают прекрасные спецы.
вам никто не запрещает молиться на этот навязанный дар,но право осуждать другие не дает
8.09.2020 08:37
- гость -
Заразу подхватила еще и закрыть клинику пытается, уж лучше бы молчала доминиканка будущая.
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Вам бы вдумчиво содержание текста прочитать, где конкретно написано для читателей : положили 13 августа, увезли в Ковидную больницу 2 сентября, т.е. почти три недели в стенах при запрещении свиданий с кем бы то ни было.
Но вдумчиво осмысливать - не ваше, ваша задача - излить свой поток грязного сознания на девушку.
Такое чувство, что некоторые комментаторы пятой точкой читают статьи. Ковидом девушка заразилась уже в клинике, закрытия клиники она не требует, а просит ввести карантин, проверить врачей и рожениц на ковид. Читайте внимательнее, прежде чем начинать лить грязь на других людей!
Может оборудование и норм, но вот санузел 1 на этаж
Бессовестные амиковцы ещё и поливают родившую женщину, которой, между прочим, было плохо! Тут роды и так больно и плохо, кесарево, да еще и ковид. У вас совесть есть? Ей
своевременно не помогли врачи, приписали аллергию, не диагностировали на ковид, когда она кашляла и задыхалась. И только когда уж совсем - начали диагностику. Это норм по вашему??
Я имею в виду комментаторов амика, которые пишут гадости про роженницу. Авторам спасибо за освещение ситуации