"Будет ужас". Онкобольные на Алтае боятся остаться без "Надежды" из-за коронавируса

Больные раком в Алтайском крае обеспокоены ситуацией, которая разворачивается вокруг онкологического диспансера. Они боятся остаться без медицинской помощи. Напомним, на прошлой неделе в клинике на улице Никитина, 77, выявили зараженных коронавирусом пациентов и врачей. В результате учреждение закрыли на карантин. Сейчас, как утверждают пациенты, подобная ситуация разворачивается в онкоцентре "Надежда" на Змеиногорском тракте. А это значит, говорят люди, что им негде будет лечиться. Впрочем, в самом учреждении утверждают, что никаких причин для паники нет.
"Врачи в панике, больные – еще хуже"
Житель Барнаула Роман проходит лечение в онкоцентре "Надежда", который располагается в Барнауле на Змеиногорском тракте. Он сообщил редакции amic.ru, что в учреждении выявлены инфицированные коронавирусом. По его словам (разговор состоялся в четверг, 28 мая), клиника неофициально отказывает в плановом приеме пациентам. Мужчина утверждает, что и персонал онкоцентра, и пациенты пребывают в панике, мол, непонятно, что делать дальше и что будет с людьми, которым нельзя прерывать лечение.
"У меня онкология уже 10 лет. Каждые три недели я прохожу химиотерапию в "Надежде", и ситуация, которая происходит здесь в последние дни, просто из ряда вон выходящая. Врачи в панике, медсестры в панике, больные – еще хуже, – рассказывает пациент онкоцентра Роман. – Только представьте, что происходит: у людей плановая операция или плановое лечение, которое им поддерживает жизнь, а тут вдруг все отменили. Как быть людям? Это же смерти подобно. На дом лекарства выдавать нельзя – они все сильнодействующие и строго подотчетны".
По словам мужчины, два больных COVID-19 были выявлены в онкоцентре неделю назад. Один – на втором этаже, второй – на третьем. И при этом, как уверяет пациент, никаких мер в учреждении, чтобы обезопасить других пациентов и врачей, не принимают. А это грозит катастрофой.
"Если в "Надежде" будет распространяться коронавирус, это приведет к очень большому количеству смертей. Потому что пациенты и без того очень ослабленные и практически без иммунитета. Врачи сигнализируют руководству, пишут, звонят в министерство, реакции никакой нет. До сих пор ни одного врача не протестировали на вирус. Даже тех, кто контактировал с больными. А они же дальше ведут прием, общаются друг с другом на планерках. У них банально нет даже масок, они их сами нашили из марли. Нет ни костюмов, ни респираторов, не проводится никакой дезинфекции", – рассказывает пациент.
По его словам, ситуацию усугубляет еще и то, что учреждение лишают самого востребованного звена: четыре медсестры были переведены на работу в "ковидные госпитали". И это при том, что и в самом онкоцентре рук не хватает. "Медсестры работали в реанимации, там, где лежат совсем тяжелые пациенты. У них даже вен уже нет. Там ювелирное искусство нужно, чтобы капельницы ставить и инъекции. А тут забрали медсестер – лучших из лучших. Вы даже не представляете, что тут сейчас происходит", – рассказывает Роман amic.ru.
Он утверждает: после того как в центре выявили больных коронавирусом, руководство не предприняло никаких мер, чтобы не допустить распространения заболевания. "Врачам даже тесты не сделали – они даже не знают, заразны или нет. На процедурах в коридорах собираются очереди из пациентов, и никакого дистанцирования. Еще несколько дней, и здесь будет полный ужас. Если закроется еще и эта больница, я даже не знаю, что будет. Ведь у людей тяжелое состояние и очень опасная болезнь. И это в таком учреждении, где должен быть строгий карантин, потому что тут пациенты высокой степени уязвимости", – возмущается мужчина.
Роман отмечает только одну меру, которую приняла администрация учреждения: поставили двух человек на вход в онкоцентр, чтобы проверять температуру входящих.
В "Надежде" все спокойно?
Руководство "Надежды", впрочем, не видит причин для паники. Алексей Марьин, заместитель главного врача по хирургической помощи онкодиспансера, уверяет: "Надежда" не закрывается, помощь пациентам оказывают и будут оказывать, необходимые меры в связи пандемией коронавируса принимаются.
Он подтвердил, что в онкоцентре на Змеиногорском тракте действительно выявили пациента с коронавирусом. Но только одного, а не двух.
"19 мая в отделении рентгенохирургических методов лечения на Змеиногорском тракте был выявлен COVID-положительный пациент, поступивший в отделение без каких-либо подозрительных симптомов. Администрация клиники оперативно отреагировала на этот случай: отделение сразу же было закрыто на карантин и изолировано, больного перевели на спецлечение в ковидный госпиталь, контактные лица протестированы, помещение обработано".
Сотрудник онкоцентра подчеркнул, что отделение не принимало новых больных две недели, но пациенты, которые остались здесь на долечивании, в полном объеме получали специальную противоопухолевую терапию. 26 мая из отделения выписался последний пациент. И во всех помещениях провели контрольную санэпидобработку. Сейчас, как говорит заместитель главного врача, оно полностью готово к приему новых пациентов: "Мы готовы открыться в любой момент, ждем лишь соответствующего распоряжения Роспотребнадзора".
Но в пятницу, 29 мая, коронавирус подтвердили у двух сотрудников диспансера на Змеиногорском тракте – в отделениях урологии и радиотерапии № 2. Теперь и эти стационары две недели не будут принимать новых пациентов. Но те больные, что сейчас там лежат, продолжат получать плановое лечение в полном объеме. Что касается инфицированных сотрудников, они уже направлены на спецлечение и с пациентами пока не работают, отмечают в клинике.
В остальном диспансер продолжает работу в прежнем режиме, заверил Алексей Марьин. Но требования стали еще жестче: пациенты, которые приезжают на госпитализацию, должны предъявить справку об отсутствии коронавируса.
"Мы на несколько дней в диспансере отложили плановую госпитализацию пациентов, для того чтобы после вспышки на Никитина протестировать весь медицинский персонал и контактных пациентов. С сегодняшнего дня госпитализация возобновлена. Единственный момент: при поступлении они должны обязательно иметь отрицательный тест на COVID-19, действительный в течение четырех дней. А с завтрашнего дня начнутся плановые операции. Отказов в медицинской помощи нашим пациентам нет и быть просто не может", – сообщил Марьин.
"Ждут чего-то особенного"
Чтобы защитить пациентов и персонал от опасного вируса, в больнице делают все положенное, и даже больше, подчеркивает Марьин.
"Когда все это еще только начиналось, мы сразу же, понимая, что у нас очень уязвимые пациенты, организовали посты на входах, измеряем температуру входящим и многократно – пациентам. Антисептиками обрабатываем все входные группы, моем ими территорию и помещения внутри. Вся обработка идет по противовирусной схеме. Да, к сожалению, это нас в полной мере не уберегло, но роль свою все равно играет, и мы продолжаем принимать эти меры дальше", – говорит заместитель главного врача.
У медицинского персонала есть все необходимые средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, халаты, шапочки. Другое дело, что пациенты, по словам собеседника, ждут от врачей чего-то особенного:
"Пациенты, насмотревшись по телевизору медиков, замотанных в белые костюмы с ног до головы, ожидают чего-то подобного и здесь. Но такой костюм нужен, когда врач работает среди заведомо инфицированных пациентов. Выглядит это, конечно, круто, но работать в нем чрезвычайно тяжело и не более шести часов. Да нам тут такой костюм и не нужен. Халат, бахилы, перчатки, маски – все это есть в достаточном количестве. Мы маски даже пациентам выдаем, хотя не обязаны. Но мы понимаем, что не все могут найти маску, или просто не считают нужным ее носить", – поясняет сотрудник онкоцентра.
"Персонал никуда не девается"
Перевод части персонала из "Надежды" в ковидные госпитали был запланирован тоже давно, сообщили в администрации учреждения. Еще два месяца назад, когда только в крае начали формировать кадровый резерв из медиков, которых могут привлечь на помощь к лечению больных коронавирусом.
"Персонал у нас вообще никуда не девался и не девается. Мы как работали штатно, так и работаем. Еще в самом начале было распоряжение министерства о формировании резерва из потенциально дефицитных кадров – анестезиологов, реаниматологов и сестер-анестезисток для возможного усиления ковидных госпиталей. Такая бригада у нас была составлена, и, видимо, сейчас до нас дошла очередь. Два анестезиолога и четыре сестры были направлены в ковидный госпиталь. Неожиданностью это не стало ни для кого. А резерв этот мы составляли, рассчитывая, что без этих специалистов мы справимся и сможем оказывать помощь пациентам в прежнем объеме", – пояснил Марьин.
Куда идти пациентам с Никитина
Получат всю необходимую помощь и пациенты лечебной базы на улице Никитина. Напомним, на прошлой неделе по распоряжению Роспотребнадзора она была закрыта на карантин. В клинике выявили несколько COVID-положительных пациентов и медработников. Алексей Марьин сообщил, что все инфицированные уже перенаправлены на лечение в ковидные госпитали. А оставшихся в отделении пациентов (с отрицательным результатом тестов) долечивает специально сформированная медицинская бригада.
"У нас остался ряд пациентов, которых мы выписать пока не можем. Мы их продолжаем лечить силами наших сотрудников, у которых анализ на коронавирус отрицательный. Мы сформировали несколько бригад и специалистов разного профиля. Все эти медработники будут и жить, и работать на базе Никитина, 77. Мы обеспечиваем и пациентов, и сотрудников питанием и всем необходимым. В субботу к этому процессу подключилась компания "Мария-Ра", которая доставила в клинику бесплатные наборы продуктов и питьевую воду, за что администрация клиники им очень благодарна", – рассказал Алексей Марьин.
Карантин корпуса на улице Никитина продлится две недели, до 10 июня.
Пациенты, которые должны были в ближайшее время поступить в эту клинику, частично будут госпитализированы в "Надежду" на Змеиногорский тракт, а частично (если это возможно) – пройдут лечение в дневных стационарах. Если же в больницу поступят пациенты, которым потребуется масштабное хирургическое вмешательство, то оперировать их будут в краевой клинической больнице.
"В настоящий момент в онкодиспансере выявлено около 70 инфицированных коронавирусом. Но, пожалуйста, без паники. Еще раз уверяю: никто из наших пациентов без медицинской помощи не останется", – подчеркнул заместитель главного врача по хирургической помощи онкодиспансера.
Просьба от пациентов Минздраву Алтайского края:
Сейчас в Алтайском крае практически нет завозных случаев коронавируса. Заболевание распространяется за счет массового скопления людей, в том числе и в лечебных учреждениях. Пожалуйста, сделайте для пациентов, которые ложатся на плановое лечение или операцию, бесплатное тестирование на коронавирус в тех же больницах. Ведь не у каждого человека, и без того истощенного тяжелым заболеванием, найдутся средства на тест. А для сельских жителей траты возрастают в разы, ведь им придется дважды потратиться на дорогу до города и обратно: сначала сдать тест, а потом уже с результатом приехать в клинику.
Комментарии
Пока чиновники не присвоят выделенное бабло на коронвирус, все остальное им не интересно...
А разве законно заставлять человека, который приехал на плановую операцию, сдавать где-то тест на коронавирус платно?
До сих пор ни одного врача не протестировали на вирус. Даже тех, кто контактировал с больными. А они же дальше ведут прием, общаются друг с другом на планерках. У них банально нет даже масок, они их сами нашили из марли. Нет ни костюмов, ни респираторов, не проводится никакой дезинфекции", – рассказывает пациент.
Это правда???????????????????????????????
из за орви всем в буквальном смысле запретили жить. эта ситуация одно из проявлений этого процесса
хедлайнером коронобесия является москва и ее мэр
и ряд региональных чиновников, осваивающих федеральные деньги.
скр и фсб должны этим заняться. указы президента саботируют и не исполняют, под эту кампанейшину решая свои задачи.
2.06.2020 08:47
- гость -
это реально правда
был один пациент, который оказался инфицированным, врачей, проводивших осмотр, не отстранили от работы, не брали мазки, они так же вели прием
пациенты, которые приезжают на госпитализацию, должны предъявить справку об отсутствии коронавируса.
требование подтверждения исследования на коронавирус незаконно.
Что может опаснее рака .
Бардачина везде