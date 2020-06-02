"Будет ужас". Онкобольные на Алтае боятся остаться без "Надежды" из-за коронавируса

Больные раком в Алтайском крае обеспокоены ситуацией, которая разворачивается вокруг онкологического диспансера. Они боятся остаться без медицинской помощи. Напомним, на прошлой неделе в клинике на улице Никитина, 77, выявили зараженных коронавирусом пациентов и врачей. В результате учреждение закрыли на карантин. Сейчас, как утверждают пациенты, подобная ситуация разворачивается в онкоцентре "Надежда" на Змеиногорском тракте. А это значит, говорят люди, что им негде будет лечиться. Впрочем, в самом учреждении утверждают, что никаких причин для паники нет.

"Врачи в панике, больные – еще хуже"

Житель Барнаула Роман проходит лечение в онкоцентре "Надежда", который располагается в Барнауле на Змеиногорском тракте. Он сообщил редакции amic.ru, что в учреждении выявлены инфицированные коронавирусом. По его словам (разговор состоялся в четверг, 28 мая), клиника неофициально отказывает в плановом приеме пациентам. Мужчина утверждает, что и персонал онкоцентра, и пациенты пребывают в панике, мол, непонятно, что делать дальше и что будет с людьми, которым нельзя прерывать лечение.

"У меня онкология уже 10 лет. Каждые три недели я прохожу химиотерапию в "Надежде", и ситуация, которая происходит здесь в последние дни, просто из ряда вон выходящая. Врачи в панике, медсестры в панике, больные – еще хуже, – рассказывает пациент онкоцентра Роман. – Только представьте, что происходит: у людей плановая операция или плановое лечение, которое им поддерживает жизнь, а тут вдруг все отменили. Как быть людям? Это же смерти подобно. На дом лекарства выдавать нельзя – они все сильнодействующие и строго подотчетны".

По словам мужчины, два больных COVID-19 были выявлены в онкоцентре неделю назад. Один – на втором этаже, второй – на третьем. И при этом, как уверяет пациент, никаких мер в учреждении, чтобы обезопасить других пациентов и врачей, не принимают. А это грозит катастрофой.

"Если в "Надежде" будет распространяться коронавирус, это приведет к очень большому количеству смертей. Потому что пациенты и без того очень ослабленные и практически без иммунитета. Врачи сигнализируют руководству, пишут, звонят в министерство, реакции никакой нет. До сих пор ни одного врача не протестировали на вирус. Даже тех, кто контактировал с больными. А они же дальше ведут прием, общаются друг с другом на планерках. У них банально нет даже масок, они их сами нашили из марли. Нет ни костюмов, ни респираторов, не проводится никакой дезинфекции", – рассказывает пациент.

По его словам, ситуацию усугубляет еще и то, что учреждение лишают самого востребованного звена: четыре медсестры были переведены на работу в "ковидные госпитали". И это при том, что и в самом онкоцентре рук не хватает. "Медсестры работали в реанимации, там, где лежат совсем тяжелые пациенты. У них даже вен уже нет. Там ювелирное искусство нужно, чтобы капельницы ставить и инъекции. А тут забрали медсестер – лучших из лучших. Вы даже не представляете, что тут сейчас происходит", – рассказывает Роман amic.ru.

Он утверждает: после того как в центре выявили больных коронавирусом, руководство не предприняло никаких мер, чтобы не допустить распространения заболевания. "Врачам даже тесты не сделали – они даже не знают, заразны или нет. На процедурах в коридорах собираются очереди из пациентов, и никакого дистанцирования. Еще несколько дней, и здесь будет полный ужас. Если закроется еще и эта больница, я даже не знаю, что будет. Ведь у людей тяжелое состояние и очень опасная болезнь. И это в таком учреждении, где должен быть строгий карантин, потому что тут пациенты высокой степени уязвимости", – возмущается мужчина.

Роман отмечает только одну меру, которую приняла администрация учреждения: поставили двух человек на вход в онкоцентр, чтобы проверять температуру входящих.

В "Надежде" все спокойно?

Руководство "Надежды", впрочем, не видит причин для паники. Алексей Марьин, заместитель главного врача по хирургической помощи онкодиспансера, уверяет: "Надежда" не закрывается, помощь пациентам оказывают и будут оказывать, необходимые меры в связи пандемией коронавируса принимаются.

Он подтвердил, что в онкоцентре на Змеиногорском тракте действительно выявили пациента с коронавирусом. Но только одного, а не двух.

"19 мая в отделении рентгенохирургических методов лечения на Змеиногорском тракте был выявлен COVID-положительный пациент, поступивший в отделение без каких-либо подозрительных симптомов. Администрация клиники оперативно отреагировала на этот случай: отделение сразу же было закрыто на карантин и изолировано, больного перевели на спецлечение в ковидный госпиталь, контактные лица протестированы, помещение обработано".

Сотрудник онкоцентра подчеркнул, что отделение не принимало новых больных две недели, но пациенты, которые остались здесь на долечивании, в полном объеме получали специальную противоопухолевую терапию. 26 мая из отделения выписался последний пациент. И во всех помещениях провели контрольную санэпидобработку. Сейчас, как говорит заместитель главного врача, оно полностью готово к приему новых пациентов: "Мы готовы открыться в любой момент, ждем лишь соответствующего распоряжения Роспотребнадзора".

Но в пятницу, 29 мая, коронавирус подтвердили у двух сотрудников диспансера на Змеиногорском тракте – в отделениях урологии и радиотерапии № 2. Теперь и эти стационары две недели не будут принимать новых пациентов. Но те больные, что сейчас там лежат, продолжат получать плановое лечение в полном объеме. Что касается инфицированных сотрудников, они уже направлены на спецлечение и с пациентами пока не работают, отмечают в клинике.

В остальном диспансер продолжает работу в прежнем режиме, заверил Алексей Марьин. Но требования стали еще жестче: пациенты, которые приезжают на госпитализацию, должны предъявить справку об отсутствии коронавируса.

"Мы на несколько дней в диспансере отложили плановую госпитализацию пациентов, для того чтобы после вспышки на Никитина протестировать весь медицинский персонал и контактных пациентов. С сегодняшнего дня госпитализация возобновлена. Единственный момент: при поступлении они должны обязательно иметь отрицательный тест на COVID-19, действительный в течение четырех дней. А с завтрашнего дня начнутся плановые операции. Отказов в медицинской помощи нашим пациентам нет и быть просто не может", – сообщил Марьин.

"Ждут чего-то особенного"

Чтобы защитить пациентов и персонал от опасного вируса, в больнице делают все положенное, и даже больше, подчеркивает Марьин.

"Когда все это еще только начиналось, мы сразу же, понимая, что у нас очень уязвимые пациенты, организовали посты на входах, измеряем температуру входящим и многократно – пациентам. Антисептиками обрабатываем все входные группы, моем ими территорию и помещения внутри. Вся обработка идет по противовирусной схеме. Да, к сожалению, это нас в полной мере не уберегло, но роль свою все равно играет, и мы продолжаем принимать эти меры дальше", – говорит заместитель главного врача.

У медицинского персонала есть все необходимые средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, халаты, шапочки. Другое дело, что пациенты, по словам собеседника, ждут от врачей чего-то особенного:

"Пациенты, насмотревшись по телевизору медиков, замотанных в белые костюмы с ног до головы, ожидают чего-то подобного и здесь. Но такой костюм нужен, когда врач работает среди заведомо инфицированных пациентов. Выглядит это, конечно, круто, но работать в нем чрезвычайно тяжело и не более шести часов. Да нам тут такой костюм и не нужен. Халат, бахилы, перчатки, маски – все это есть в достаточном количестве. Мы маски даже пациентам выдаем, хотя не обязаны. Но мы понимаем, что не все могут найти маску, или просто не считают нужным ее носить", – поясняет сотрудник онкоцентра.

"Персонал никуда не девается"

Перевод части персонала из "Надежды" в ковидные госпитали был запланирован тоже давно, сообщили в администрации учреждения. Еще два месяца назад, когда только в крае начали формировать кадровый резерв из медиков, которых могут привлечь на помощь к лечению больных коронавирусом.

"Персонал у нас вообще никуда не девался и не девается. Мы как работали штатно, так и работаем. Еще в самом начале было распоряжение министерства о формировании резерва из потенциально дефицитных кадров – анестезиологов, реаниматологов и сестер-анестезисток для возможного усиления ковидных госпиталей. Такая бригада у нас была составлена, и, видимо, сейчас до нас дошла очередь. Два анестезиолога и четыре сестры были направлены в ковидный госпиталь. Неожиданностью это не стало ни для кого. А резерв этот мы составляли, рассчитывая, что без этих специалистов мы справимся и сможем оказывать помощь пациентам в прежнем объеме", – пояснил Марьин.

Куда идти пациентам с Никитина

Получат всю необходимую помощь и пациенты лечебной базы на улице Никитина. Напомним, на прошлой неделе по распоряжению Роспотребнадзора она была закрыта на карантин. В клинике выявили несколько COVID-положительных пациентов и медработников. Алексей Марьин сообщил, что все инфицированные уже перенаправлены на лечение в ковидные госпитали. А оставшихся в отделении пациентов (с отрицательным результатом тестов) долечивает специально сформированная медицинская бригада.

"У нас остался ряд пациентов, которых мы выписать пока не можем. Мы их продолжаем лечить силами наших сотрудников, у которых анализ на коронавирус отрицательный. Мы сформировали несколько бригад и специалистов разного профиля. Все эти медработники будут и жить, и работать на базе Никитина, 77. Мы обеспечиваем и пациентов, и сотрудников питанием и всем необходимым. В субботу к этому процессу подключилась компания "Мария-Ра", которая доставила в клинику бесплатные наборы продуктов и питьевую воду, за что администрация клиники им очень благодарна", – рассказал Алексей Марьин.

Карантин корпуса на улице Никитина продлится две недели, до 10 июня.

Пациенты, которые должны были в ближайшее время поступить в эту клинику, частично будут госпитализированы в "Надежду" на Змеиногорский тракт, а частично (если это возможно) – пройдут лечение в дневных стационарах. Если же в больницу поступят пациенты, которым потребуется масштабное хирургическое вмешательство, то оперировать их будут в краевой клинической больнице.

"В настоящий момент в онкодиспансере выявлено около 70 инфицированных коронавирусом. Но, пожалуйста, без паники. Еще раз уверяю: никто из наших пациентов без медицинской помощи не останется", – подчеркнул заместитель главного врача по хирургической помощи онкодиспансера.

Просьба от пациентов Минздраву Алтайского края:

Сейчас в Алтайском крае практически нет завозных случаев коронавируса. Заболевание распространяется за счет массового скопления людей, в том числе и в лечебных учреждениях. Пожалуйста, сделайте для пациентов, которые ложатся на плановое лечение или операцию, бесплатное тестирование на коронавирус в тех же больницах. Ведь не у каждого человека, и без того истощенного тяжелым заболеванием, найдутся средства на тест. А для сельских жителей траты возрастают в разы, ведь им придется дважды потратиться на дорогу до города и обратно: сначала сдать тест, а потом уже с результатом приехать в клинику.