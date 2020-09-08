Уже не "мастерские". Крупный барнаульский застройщик построит ЖК на Павловском тракте

На Павловском тракте, 60б, недалеко от транспортной развязки с улицей Малахова, возведут новый высотный дом. Площадку уже начали готовить к стройке: на территорию, по словам очевидцев, завезена строительная техника, а рабочие приступают к разбору старых зданий. При этом планируемый ЖК – не единственный, который могут построить в этом районе.

Что известно об участке?

Земля принадлежит строительной компании "Алгоритм", которая и займется возведением высотки, пишет altapress.ru. Девелопер купил территорию у фирмы "АСПМК СЭММ". Сумма сделки не раскрывается, но в апреле 2020 года участок по этому адресу продавали за 70 млн рублей.

Интересно, что кадастровая стоимость земли (которая, как утверждают юристы, приближена к рыночной) составляет 60,2 млн рублей.

Площадь участка – 1,2 га. Здесь, по оценкам строителей, можно возвести 10-15 тыс. квадратных метров жилья. Земля по документам предназначена под высотную застройку.

Сейчас, по информации читателей amic.ru, компания собирает подписи среди жителей микрорайона, чтобы получить их согласие на строительство. В компании "Алгоритм" комментировать покупку участка и стройку отказались.

Что известно о микрорайоне?

На участке, где возведут ЖК, еще находятся старые склады, производственные цеха, гаражи, мастерские, многие из которых стоят с советских времен. Из-за такого "комплекса" остановка общественного транспорта на Павловском тракте получила название "Мастерские". Однако название прижилось ко всему микрорайону, который находится в границах Павловского тракта – ул. Малахова – ул. Бабуркина.

Микрорайон застроен преимущественно девятиэтажными панельными домами (их возводили в конце 70-х), но есть и несколько зданий, которые строили уже после 2000-х. Из социальной инфраструктуры – начальная и средняя школы (№ 102), четыре детских сада. Жители микрорайона отмечают: пока в социальных учреждениях нет очередей, а потому нагрузка на школы и детсады после строительства ЖК вряд ли вырастет.

"Свечки" повсюду

Участок на Павловском тракте, 60б, – не единственный в микрорайоне, который был выставлен на продажу под жилую застройку. Напротив (Павловский тракт, 211) сейчас предлагают купить землю и построить еще один ЖК. Планы по развитию этой территории существовали с 2011 года: тогда компания "Алтайэнергожилстрой" хотела построить 16-этажный дом с трехъярусными подземными гаражами и погребами. Но из-за возникших финансовых проблем застройщик не стал реализовывать проект.





Сейчас участок продают за 3,9 млн рублей. Инвестор, который его купит, перед строительством ЖК должен сначала изменить назначение земли: пока по документам здесь можно построить только гаражи на 300 машино-мест.

В начале сентября стало известно, что в городе начнется строительство высотного дома на пр. Красноармейском, 61б. Этот участок, как и Павловский тракт, 211, принадлежал компании "Алтайэнергожилстрой". Застройщик до 2012 года готовил территорию для работы, представил несколько проектов ЖК, однако затем продал землю компании "Строй Инвест", которая возведет на территории 25-этажный дом.