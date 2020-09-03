Три башни, две высотки, одна "свечка". В Барнауле утвердили проект ЖК у ТЦ "Гулливер"

Барнаульские архитекторы разрешили построить жилой комплекс в 25 этажей рядом с ТЦ "Гулливер" на пр. Красноармейском. Проект многоквартирного дома обсуждали на градостроительном совете 26 августа 2020 года и приняли без замечаний. Интересно, что это уже четвертая представленная концепция застройки этого участка, но лишь у нее появились реальные шансы на воплощение.

Что известно о проекте?

Жилой комплекс на пр. Красноармейском, 61б, будет разноэтажным: архитекторы предложили "разбить" здание на три секции. Центральную планируют сделать 25-этажной, а боковые – по 20 этажей. В ЖК предусмотрено 412 квартир, в которых, по оценкам архитекторов, смогут проживать более тысячи человек.

Парковки у ЖК будет две. Одна расположится во дворе дома и рассчитана на 50 машино-мест, вторая – двухуровневая – разместится под зданием. Она рассчитана на 160 автомобилей.

Главная особенность проекта – площадка для отдыха жильцов, которая расположится на крыше здания. Кстати, эксплуатируемая кровля была предусмотрена и в других проектах, которые предлагали для этого участка.

Что еще планировали построить на участке?

О застройке земли на пр. Красноармейском заговорили еще в 2012 году. Компания "Алтайэнергожилстрой", которая несколько лет формировала участок, выкупая гаражи и частные дома, представила проект трех "квадратных" башен. Их архитектура удачно вписывалась в ансамбль микрорайона, проект уже был готов, но застройщик решил от него отказаться и разработать более современную и перспективную концепцию будущего ЖК.

В результате в 2015 году компания представила проект трех 19-этажных цилиндрических домов-близнецов. Высотки планировалось "увенчать" бассейнами на крыше. Застройщик даже начал строительство и надеялся, что завершит проект к 2021 году. Однако из-за экономического кризиса девелопер заморозил работы и попытался продать землю и всю имеющуюся документацию проекта за 138 млн рублей.

Так как покупатель не нашелся, в 2017 году "Алтайэнергожилстрой" вновь вернутся к вопросу строительства на участке. Проект компания скорректировала: ЖК подрос до 22 этажей, но все равно сохранил идею строительства бассейнов. Ввести жилой комплекс в эксплуатацию планировали в 2025-2026 году. Но и этот проект компания "похоронила": барнаульские архитекторы настаивали, что строить высотные здания на этом участке нельзя.

"На заседаниях градостроительного совета при администрации города неоднократно высказывались замечания в отношении проекта "Многоэтажный жилой дом с объектами общественного назначения и подземной парковкой по проспекту Красноармейскому, 61б, в городе Барнауле". Члены совета считают, что размещение высотного здания на данном участке нецелесообразно в связи с градостроительными ограничениями", – в 2018 году сообщил председатель (на тот момент) городского комитета по строительству Алексей Бобров.

В результате в том же 2018 году компания представила архитекторам градостроительного совета проект 14-16-этажного жилого комплекса бизнес-класса с подземной парковкой и спортивной площадкой на крыше. В нем не осталось ничего от прошлых футуристических проектов. Архитекторы проект раскритиковали, но одобрили. Однако и этот проект "Алтайэнергожилстроя" остался в архиве: через несколько месяцев после градсовета компания повторно выставила участок на продажу, но уже за 65 млн рублей.

Кто будет строить ЖК на пр. Красноармейском?

Участок у "Алтайэнергожилстроя" (когда и за какую сумму – неизвестно) купила компания "Строй Инвест". В 2018 году она сдала в эксплуатацию ЖК Plaza на ул. Никитина, 107. Именно эта компания займется возведением 25-этажной "свечки" рядом с ТЦ "Гулливер".