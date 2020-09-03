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Новости

Три башни, две высотки, одна "свечка". В Барнауле утвердили проект ЖК у ТЦ "Гулливер"

, ИА "Амител"
За восемь лет для участка на пр. Красноармейском, 61б, разработали четыре проекта
Проект ЖК на пр. Красноармейском, 61б / Фото: ksar.barnaul-adm.ru

Проект ЖК на пр. Красноармейском, 61б / Фото: ksar.barnaul-adm.ru

Барнаульские архитекторы разрешили построить жилой комплекс в 25 этажей рядом с ТЦ "Гулливер" на пр. Красноармейском. Проект многоквартирного дома обсуждали на градостроительном совете 26 августа 2020 года и приняли без замечаний. Интересно, что это уже четвертая представленная концепция застройки этого участка, но лишь у нее появились реальные шансы на воплощение. 

Что известно о проекте?

Жилой комплекс на пр. Красноармейском, 61б, будет разноэтажным: архитекторы предложили "разбить" здание на три секции. Центральную планируют сделать 25-этажной, а боковые – по 20 этажей. В ЖК предусмотрено 412 квартир, в которых, по оценкам архитекторов, смогут проживать более тысячи человек.

Парковки у ЖК будет две. Одна расположится во дворе дома и рассчитана на 50 машино-мест, вторая – двухуровневая – разместится под зданием. Она рассчитана на 160 автомобилей.

Главная особенность проекта – площадка для отдыха жильцов, которая расположится на крыше здания. Кстати, эксплуатируемая кровля была предусмотрена и в других проектах, которые предлагали для этого участка.

Что еще планировали построить на участке?

О застройке земли на пр. Красноармейском заговорили еще в 2012 году. Компания "Алтайэнергожилстрой", которая несколько лет формировала участок, выкупая гаражи и частные дома, представила проект трех "квадратных" башен. Их архитектура удачно вписывалась в ансамбль микрорайона, проект уже был готов, но застройщик решил от него отказаться и разработать более современную и перспективную концепцию будущего ЖК.

В результате в 2015 году компания представила проект трех 19-этажных цилиндрических домов-близнецов. Высотки планировалось "увенчать" бассейнами на крыше. Застройщик даже начал строительство и надеялся, что завершит проект к 2021 году. Однако из-за экономического кризиса девелопер заморозил работы и попытался продать землю и всю имеющуюся документацию проекта за 138 млн рублей.

Так как покупатель не нашелся, в 2017 году "Алтайэнергожилстрой" вновь вернутся к вопросу строительства на участке. Проект компания скорректировала: ЖК подрос до 22 этажей, но все равно сохранил идею строительства бассейнов. Ввести жилой комплекс в эксплуатацию планировали в 2025-2026 году. Но и этот проект компания "похоронила": барнаульские архитекторы настаивали, что строить высотные здания на этом участке нельзя.

"На заседаниях градостроительного совета при администрации города неоднократно высказывались замечания в отношении проекта "Многоэтажный жилой дом с объектами общественного назначения и подземной парковкой по проспекту Красноармейскому, 61б, в городе Барнауле". Члены совета считают, что размещение высотного здания на данном участке нецелесообразно в связи с градостроительными ограничениями", в 2018 году сообщил председатель (на тот момент) городского комитета по строительству Алексей Бобров.

В результате в том же 2018 году компания представила архитекторам градостроительного совета проект 14-16-этажного жилого комплекса бизнес-класса с подземной парковкой и спортивной площадкой на крыше. В нем не осталось ничего от прошлых футуристических проектов. Архитекторы проект раскритиковали, но одобрили. Однако и этот проект "Алтайэнергожилстроя" остался в архиве: через несколько месяцев после градсовета компания повторно выставила участок на продажу, но уже за 65 млн рублей.

Кто будет строить ЖК на пр. Красноармейском?

Участок у "Алтайэнергожилстроя" (когда и за какую сумму – неизвестно) купила компания "Строй Инвест". В 2018 году она сдала в эксплуатацию ЖК Plaza на ул. Никитина, 107. Именно эта компания займется возведением 25-этажной "свечки" рядом с ТЦ "Гулливер". 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

3.09.2020 09:25
Партизан

просто идиоты...
надо развивать малоэтажное строительство

3.09.2020 09:34
- гость -

это за корпусом сельхоза???
алтайгриф снесут?

3.09.2020 09:34
АБОРИГЕН

Парад маразма продолжается.

3.09.2020 09:37
- гость -

еще снесут детскую площадку и скверик, где дети играют!!!

брависсимо!! градостроительному комитету!!!
еще воткните на углу партизанской и красноармейского напротив сити 67 этажей, вместо сквера и ждите кто там квартиры купит и будет жить
уже из центра едут, тут жить невозможно
нет парков , гулять с детьми негде
машину не поставить.


одно бабло на уме у чиновников((((

3.09.2020 09:38
- гость -

Ну логично же, в 2017-ом запретить строить 22 этажа, потому что слишком высоко и в 2020-ом разрешить строить 25 этажей.... FACEPALM
ИМХО - 3 квадратных и 3 круглых смотрелись гораздо красивее чем одно 25-ное, главный архитектор города зря ест свой хлеб.

3.09.2020 09:40
- гость -


Партизан
просто идиоты...
надо развивать малоэтажное строительство



предлагаете на этом месте частный дом в 2 этажа возвести?
насчет 25 этажки это конечно трэш (учитывая площадь этого участка)
тако же трэш как и малоэтажное в этом месте

3.09.2020 09:40
- гость -

где можно подписать петицию ПРОТИВ??????

3.09.2020 09:43
- гость -

впихнуть невпифуемое

3.09.2020 09:45
- гость -

Теперь аграрный корпус на фоне этих высоток смотрится ни к селу ни к городу. Может и к нему пару этажей пристроить? Или хотя бы фасад сделать более подходящий этим высоткам

3.09.2020 09:47
- гость -

ога, сначала тряпкой завесить а потом сжечь, как все здания ценные в барнауле.

3.09.2020 09:50
- гость -

Плаза просто верх головотяпства , такое уродство просто нет слов

3.09.2020 09:52
гость

Где голосовать против??? Почему без подземных машинохранилищь?? И кто расширит пр-т Красноармейский ???

3.09.2020 09:52
Итальянец

Ждите обрушений домов в скором времени в центре. Вся старая часть города на песке стоит. Куда вы лепите эти махины без промежутков между ними? Это же не Манхеттен с его скальным основанием.

3.09.2020 09:55
- гость -

3.09.2020 09:40
- гость -

там нет места
ни для 2 этажей ни для 25

3.09.2020 09:57
- гость -

Тупости градостроителей нет предела

3.09.2020 09:58
- гость -

Интересно, а что впихнут напротив рядом с пенсионным? Там уже и заборчик стоит. И шаурмячную так нежно огородили)

3.09.2020 10:00
Мадам

Работала в том районе, давно. Но уже тогда на остановке стоять было невозможно: зимой реально дышать нечем, от смога глаза ест! А машин-то поменьше было! И теперь все эти 210 машин выедут на улицу! Атас!

3.09.2020 10:01
Гость!

Хороший проект. Центр города должен быть высотным и презентабельным. Земля дорогая, место ограничено. Сторонники малоэтажного городского строительства - гоу жить в Славгород или Камень

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