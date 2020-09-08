ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса не будет последней для человечества, поэтому миру следует извлечь уроки из ситуации с COVID-19 и заблаговременно подготовиться к вспышкам будущих заболеваний.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем было в этот раз", – цитирует РИА "Новости" Гебреисуса.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается свыше 27,1 млн случаев COVID-19 и 889 тысяч смертей.