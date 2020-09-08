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ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии

, ИА "Амител"
По словам гендиректора организации, миру следует извлечь уроки из ситуации с коронавирусом
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса не будет последней для человечества, поэтому миру следует извлечь уроки из ситуации с COVID-19  и заблаговременно подготовиться к вспышкам будущих заболеваний.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем было в этот раз", – цитирует РИА "Новости" Гебреисуса.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается свыше 27,1 млн случаев COVID-19 и 889 тысяч смертей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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