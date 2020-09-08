Женщина-пешеход отправилась в реанимацию с трассы Барнаул – Новосибирск

7 сентября в Искитимском районе на трассе Р-256 водитель иномарки совершил наезд на пешехода. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

В первом часу ночи 55-летний мужчина за рулем Toyota Mark II двигался по трассе из Новосибирска в Барнаул. На 79-м километре он сбил 52-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте.

По данным Госавтоинспекции, пострадавшую с травмами различной степени тяжести увезли в реанимацию.

Как уже сообщал amic.ru, ранее на трассе Барнаул – Бийск в одном месте произошло сразу два ДТП. Сначала недалеко от кафе "Теплый стан" столкнулись четыре автомобиля, через несколько минут там же не смогли разъехаться еще две машины. В обоих случаях обошлось без пострадавших.