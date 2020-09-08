Самый молодой алтайский депутат может возглавить комитет по правовой политике Заксобрания

Депутат АКЗС и глава исполкома партии "Единая Россия" Денис Голобородько может возглавить комитет по правовой политике краевого парламента после того, как пост покинет Андрей Осипов. Об этом пишет "Политсибру" со ссылкой на свой источник.

Самый молодой парламентарий, которому сейчас 27 лет, будет работать на неосвобожденной основе, а потому ему не придется уходить с должности в партии. Сам Голобородько сказал, что пока преждевременно давать комментарии по этому поводу.

Как ранее сообщал amic.ru, уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края Павел Нестеров написал заявление об уходе с поста. Должность бизнес-омбудсмена Павел Нестеров занимает с 2013 года. В 2018 году его переизбрали, что дало ему право находиться на посту до 2023 года. По данным "Политсибру", вероятно, именно Осипов займет место уполномоченного по правам предпринимателей.