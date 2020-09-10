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Какие памятники появились в Барнауле за последние пять лет. И что о них говорят

, ИА "Амител"
Вокруг отдельных монументов споры не утихают до сих пор
Фото: duma-barnaul.ru

Фото: duma-barnaul.ru

Депутат городской думы Марина Понкрашева раскритиковала сюжет барнаульского телеканала, "эксперты" которого сравнили с могильными изваяниями современные мемориалы, посвященные военной тематике. Речь идет об аллее Героев в честь бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка и памятнике ветерану Великой Отечественной Алексею Скурлатову.

"Посмотрела сюжет. Если честно, грустно и печально. И даже не от того, что тему гордости и памяти опустили (уж простите за сленг) ниже некуда, а от того, что делается это с чувством полной уверенности в своей правоте, – пишет в своем телеграм-канале депутат, историк по образованию, член культурологической комиссии при мэрии Барнаула, — На мой взгляд, назвать кладбищем фотографии с информационными табличками людей, которые во многом должны и являются примером героизма, мужества и стойкости, цинично. <...> Надеюсь, что родители этих солдат не увидят сюжет".

С ней согласен и кандидат исторических наук известный краевед Данил Дегтярев. По его мнению, появление новых и разных памятников в Барнауле – тенденция позитивная.

"Прекрасно и то, что они разные по тематике – религиозные, военно-патриотические, связанные со студенчеством, памятными датами и т.п. Однако немного смущает разноголосица – когда нет единой концепции и стиля…. Было бы неплохо, как при СССР, иметь некую общую концепцию размещения и изготовления таких памятников", – считает краевед.

Пока культурологи (и не очень) спорят, редакция Amic.ru вспомнила, какие памятники и мемориалы появились в городе и крае за последние пять лет, каким знаменитым событиям и людям они посвящены и как их оценили наши земляки.

От Рождественского до Терешковой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мае 2019 года, в канун Дня славянской письменности, в сквере Знаменского храма в Барнауле открыли памятник создателям славянской азбуки – святым Кириллу и Мефодию. Автор скульптуры – Сергей Исаков. К появлению в городе образов двух монахов-просветителей горожане отнеслись в целом одобрительно. С позиции: "ну пусть будет". Однако нашлись и те, кто пожаловался на "слишком" большое количество памятников, связанных с церковью.

В июне 2019 года на пл. Сахарова установили монумент в честь 50-летнего юбилея студотряда "Алтай". Он появился на месте, где когда-то была заложена капсула с посланием комсомольцев 1968 года грядущему поколению. Этот монумент городское сообщество почти не заметило и не замечает до сих. Но на сердце бойцов студотрядов стало теплее.

В сентябре 2017 года на пр. Социалистическом, рядом с краевым институтом повышения квалификации работников образования, появилась скульптура Безымянного педагога (официальное название – "Народный просветитель Алтая"). Статуя стала символом благодарности всем учителям Алтайского края за их труд. Автор памятника – известный скульптор Михаил Кульгачев. Его труд барнаульцы не оценили, заявив, что скульптура получилась непропорциональной и даже "примитивной" . А вот расположенный рядом уютный сквер барнаульцам полюбился.

В 2018 году в Косихе открыли бронзовую статую поэта Роберта Рождественского. Автор монумента – известнейший скульптор Зураб Церетели. И памятник сразу вызвал бурную критику среди тех, кто хорошо помнил поэта. Основная претензия — бронзовый Рождественский был без сигареты. В жизни же с ней поэт почти не расставался. Спустя год под давлением общественности историческую справедливость восстановили и сигарету Рождественскому вернули.

В 2016 году в Баевском районе воссоздали скульптуру "Чайка", установленную в 1986 году в честь первой женщины-космонавта. Именно здесь в 1963 году приземлилась Валентина Терешкова после своего полета в космос. Жители района активно звали на открытие памятника в гости и саму Терешкову, но она не приехала.

Славное военное прошлое

Больше всего монументов, стел, памятных знаков, установленных в краевом центре за последние пару лет, посвящены военной тематике. Это не удивительно: в 2020 году исполнилось 75 лет с даты окончания Великой Отечественной.

В мае 2020 года на улице Кулагина открыли обновленный памятник водителям, погибшим в годы войны. С постамента на город "смотрит" легендарный военный грузовик ЗИС-5 – основной автомобиль военных. Мемориальный комплекс (постамент и сквер) появился благодаря руководству автобазы № 1. Общественность Барнаула этот памятник "не заметила". Но это понятно: находится он далеко от центра города и в стороне от спальных районов.

Летом 2019 года на Ленинградской аллее открыли памятный знак, посвященный 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Автор композиции – известный барнаульский архитектор Сергей Боженко. Он пояснил, что постарался объединить в скульптуре сразу три символа: ленинградской громкоговоритель, метроном и прорванное кольцо блокады. Но многие барнаульцы не оценили задумку автора, назвав монумент "странным". А вот сами блокадники (для многих из них Барнаул стал второй родиной) и ветераны ВОВ отзывались о памятном знаке одобрительно.

В октябре 2019 года на улице Малахова появилась Аллея Героев в честь военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. На аллее установлен гранитный камень со звездой и 84 планшета с портретами погибших во время операции в Чечне 1 марта 2000 года. Среди них — бийчанин Сергей Медведев. "Мы часто гуляем здесь с внуком. Думаю, что ему будет интересно узнать об этом подвиге. Увидеть героев, которые шли в бой, понимая, что погибнут. Мы знаем героев Великой Отечественной, знаем, хоть и не так много, об Афганистане. Но война в Чечне и мальчики, там погибшие, как-то замалчивались. И вот эта Аллея – это справедливое признание их подвигов", – сказала amic.ru жительница Барнаула Анна Михайловна.

В мае 2020 года на улице Профинтерна установили памятник Алексею Скурлатову – ветерану Великой Отечественной войны, который стал прообразом знаменитого памятника "Алеша" в болгарском городе Пловдив. Монумент представляет собой черную стелу, на лицевой стороне которой изображена скульптура "Алеша", а на обратной – текст, объясняющий смысл и причину создания монумента. Большинство барнаульцев одобрили установку памятника. "Молодцы, что поставили. Алёша — это образ, объединяющий нас, тех, чьи деды полегли в бескрайних просторах России и за ее пределами и тех, кто вернулся в 45- домой. Простой русский мужик", — написал один из читателей amic.ru.

...А тем временем в ближайшее время в Барнауле может появиться еще несколько памятников, посвященных героическим событиям.

Это — стела с гербом Барнаула (появится после того, как столице края присвоят звание города трудовой доблести). И памятник отважным десантникам. Установить его планируют в 2021 году в сквере Десантников на проспекте Комсомольский. Скульптурная композиция будет сделана из металла в виде лестницы, которая уходит в небеса. На каждой ступени будут высечены слова: честь, доблесть, мужество, отвага.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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