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Барнаул еще на один шаг приблизился к званию "Город трудовой доблести"

, ИА "Амител"
Правительство Алтайского края согласовало заявку региональной столицы

Правительство Алтайского края поддержало инициативу администрации Барнаула о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести". С докладом по этому вопросу на заседании правительства 19 августа выступил мэр Вячеслав Франк.

Градоначальник напомнил, что в ходе голосования, которое проходило с 25 июня по 1 июля, барнаульцы поддержали инициативу по присвоению краевой столице почетного звания "Город трудовой доблести". Всего высказались "за" более 190 тысяч горожан.

Трудовой подвиг – как норма жизни

В федеральном законе утверждены основания для присвоения почетного звания "Город трудовой доблести". Их всего три: награждение работников за трудовые заслуги, документально подтвержденные факты трудового героизма, но самое главное – это награждение предприятий государственными наградами и вручение Красного знамени Государственного комитета обороны. Это знамя было наивысшей наградой, признающей трудовой героизм заводчан на уровне государства. Барнаул отвечает всем этим условиям.

Подтверждение масштаба и значимости трудового подвига горожан найдено в выпусках Всесоюзной газеты "Правда" от 8 апреля 1943 года, 20 апреля 1945, где были размещены статьи о вручении переходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны заводу "Трансмаш", Барнаульскому вагоноремонтному заводу, в выпуске от 17 марта 1944 – о вручении станкостроительному заводу второй премии ВЦСПС и Наркомвооружения.

Вячеслав Франк обратил внимание, какое количество барнаульцев получило медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне". Цифра поражает. Это 15,5% от всего населения Барнаула 1945 года – 32 485 человек. Напомним, в начале Великой Отечественной войны Барнаул принимал предприятия и цеха, эвакуированных из центральных регионов России. Заводы воссоздавали в рекордные сроки и уже через несколько месяцев после эвакуации они начинали выпускать продукцию для фронта.


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Уже в 1942 году промышленные предприятия города выпустили продукции почти в два раза больше, чем в предшествующем периоде, при этом оборонной продукции – в 11 раз больше.

Каждый второй патрон для фронта был изготовлен на станкостроительном заводе. Здесь выпускали патроны калибра 7,62 мм, с бронебойно-зажигательной пулей калибра 12,7 и 14,5 мм, к пистолету ТТ (всего – 1,5 млрд штук патронов).

Красное знамя было вручено заводу № 77 (сегодня АО "Барнаултрансмаш") и вагоноремонтному заводу, заводу № 17 (сегодня – Барнаульский станкостроительный завод). Орденами Ленина награждены: трест "Стройгаз", заводы станкостроительный и транспортного машиностроения, а заслуги коллектива Алтайского вагоностроительного завода отмечены орденом Отечественной войны I степени.

Двухсотники и тысячники

Кроме того, Вячеслав Франк отметил и разнообразные формы трудового патриотизма среди барнаульцев в военные годы. Это массовые воскресники, движения двухсотников, тысячников, за совмещение профессий, за создание особого фонда Главного командования Красной армии, соревнование за овладение смежными профессиями, движение комсомольско-молодежных бригад за получение фронтовых и гвардейских званий и т. п.

Так, за время войны механический цех вагоноремонтного завода увеличил выпуск изделий в 25 раз, Барнаульский меланжевый комбинат обеспечил своей тканью 50 дивизий, овчинно-шубная и швейная фабрики поставили полушубки и обмундирования для 2,5 млн фронтовиков, сапоговаляльная и обувная фабрики обули 1,5 млн бойцов и командиров Красной армии.


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Ждем решения Москвы

Вклад трудящихся Барнаула в дело Великой Победы был значителен, фронт получал с Алтая все необходимое, подчеркнул Вячеслав Франк.

Следом после мэра выступил зампредседателя правительства Алтайского края, руководитель администрации губернатора и правительства региона Виталий Снесарь. Он напомнил, что кроме Барнаула на получение почетного звания претендовали также Новоалтайск, Бийск и Рубцовск. Жители этих городов активно поддержали своими голосами заявки от муниципалитетов.

Однако им, как и Барнаулу, заветный статус пока не присвоен. По словам Снесаря, степень проработки документов у этих городов сильно разнится. Поэтому правительство края и АКЗС пока не торопится рассматривать материалы, а тем более направлять их в Российскую академию наук.

"Считаем правильным отработать механизм взаимодействия с РАН по получению экспертного заключения по городу-претенденту и оргкомитетом "Победа" именно на кандидатуре краевого центра. Исходя из анализа представленных документов, шансы на получение положительного экспертного заключения у Барнаула выше. Пакеты документы оставшихся трех муниципалитетов нуждаются в дальнейшей доработке", – подчеркнул зампредседателя правительства.

Кроме того, заключил Снесарь, шансы при "пакетной заявке" всех четырех городов будут заметно ниже, чем если бы претендент был один.


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После короткого обсуждения губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил поддержать инициативу администрации города о присвоении Барнаулу звания "Город трудовой доблести". Теперь этот вопрос будет рассмотрен 27 августа на сессии АКЗС, и в случае положительного решения документы будут направлены в Москву.

Следующий этап – получение экспертного заключения РАН о правомерности притязаний города на почетное звание. Только после этого регион направит вместе с полным пакетом документов ходатайство в федеральный оргкомитет "Победа", члены которого и решат судьбу населенного пункта. Указ о присвоении городу почетного звания подписывает президент России.

Добавим, в городах трудовой доблести устанавливают стелу с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания, а в праздник Весны и Труда, День Победы и День города здесь проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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