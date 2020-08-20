Барнаул еще на один шаг приблизился к званию "Город трудовой доблести"

Правительство Алтайского края поддержало инициативу администрации Барнаула о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести". С докладом по этому вопросу на заседании правительства 19 августа выступил мэр Вячеслав Франк.

Градоначальник напомнил, что в ходе голосования, которое проходило с 25 июня по 1 июля, барнаульцы поддержали инициативу по присвоению краевой столице почетного звания "Город трудовой доблести". Всего высказались "за" более 190 тысяч горожан.

Трудовой подвиг – как норма жизни

В федеральном законе утверждены основания для присвоения почетного звания "Город трудовой доблести". Их всего три: награждение работников за трудовые заслуги, документально подтвержденные факты трудового героизма, но самое главное – это награждение предприятий государственными наградами и вручение Красного знамени Государственного комитета обороны. Это знамя было наивысшей наградой, признающей трудовой героизм заводчан на уровне государства. Барнаул отвечает всем этим условиям.

Подтверждение масштаба и значимости трудового подвига горожан найдено в выпусках Всесоюзной газеты "Правда" от 8 апреля 1943 года, 20 апреля 1945, где были размещены статьи о вручении переходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны заводу "Трансмаш", Барнаульскому вагоноремонтному заводу, в выпуске от 17 марта 1944 – о вручении станкостроительному заводу второй премии ВЦСПС и Наркомвооружения.

Вячеслав Франк обратил внимание, какое количество барнаульцев получило медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне". Цифра поражает. Это 15,5% от всего населения Барнаула 1945 года – 32 485 человек. Напомним, в начале Великой Отечественной войны Барнаул принимал предприятия и цеха, эвакуированных из центральных регионов России. Заводы воссоздавали в рекордные сроки и уже через несколько месяцев после эвакуации они начинали выпускать продукцию для фронта.

Уже в 1942 году промышленные предприятия города выпустили продукции почти в два раза больше, чем в предшествующем периоде, при этом оборонной продукции – в 11 раз больше.

Каждый второй патрон для фронта был изготовлен на станкостроительном заводе. Здесь выпускали патроны калибра 7,62 мм, с бронебойно-зажигательной пулей калибра 12,7 и 14,5 мм, к пистолету ТТ (всего – 1,5 млрд штук патронов).

Красное знамя было вручено заводу № 77 (сегодня АО "Барнаултрансмаш") и вагоноремонтному заводу, заводу № 17 (сегодня – Барнаульский станкостроительный завод). Орденами Ленина награждены: трест "Стройгаз", заводы станкостроительный и транспортного машиностроения, а заслуги коллектива Алтайского вагоностроительного завода отмечены орденом Отечественной войны I степени.

Двухсотники и тысячники

Кроме того, Вячеслав Франк отметил и разнообразные формы трудового патриотизма среди барнаульцев в военные годы. Это массовые воскресники, движения двухсотников, тысячников, за совмещение профессий, за создание особого фонда Главного командования Красной армии, соревнование за овладение смежными профессиями, движение комсомольско-молодежных бригад за получение фронтовых и гвардейских званий и т. п.

Так, за время войны механический цех вагоноремонтного завода увеличил выпуск изделий в 25 раз, Барнаульский меланжевый комбинат обеспечил своей тканью 50 дивизий, овчинно-шубная и швейная фабрики поставили полушубки и обмундирования для 2,5 млн фронтовиков, сапоговаляльная и обувная фабрики обули 1,5 млн бойцов и командиров Красной армии.

Ждем решения Москвы

Вклад трудящихся Барнаула в дело Великой Победы был значителен, фронт получал с Алтая все необходимое, подчеркнул Вячеслав Франк.

Следом после мэра выступил зампредседателя правительства Алтайского края, руководитель администрации губернатора и правительства региона Виталий Снесарь. Он напомнил, что кроме Барнаула на получение почетного звания претендовали также Новоалтайск, Бийск и Рубцовск. Жители этих городов активно поддержали своими голосами заявки от муниципалитетов.

Однако им, как и Барнаулу, заветный статус пока не присвоен. По словам Снесаря, степень проработки документов у этих городов сильно разнится. Поэтому правительство края и АКЗС пока не торопится рассматривать материалы, а тем более направлять их в Российскую академию наук.

"Считаем правильным отработать механизм взаимодействия с РАН по получению экспертного заключения по городу-претенденту и оргкомитетом "Победа" именно на кандидатуре краевого центра. Исходя из анализа представленных документов, шансы на получение положительного экспертного заключения у Барнаула выше. Пакеты документы оставшихся трех муниципалитетов нуждаются в дальнейшей доработке", – подчеркнул зампредседателя правительства.

Кроме того, заключил Снесарь, шансы при "пакетной заявке" всех четырех городов будут заметно ниже, чем если бы претендент был один.

После короткого обсуждения губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил поддержать инициативу администрации города о присвоении Барнаулу звания "Город трудовой доблести". Теперь этот вопрос будет рассмотрен 27 августа на сессии АКЗС, и в случае положительного решения документы будут направлены в Москву.

Следующий этап – получение экспертного заключения РАН о правомерности притязаний города на почетное звание. Только после этого регион направит вместе с полным пакетом документов ходатайство в федеральный оргкомитет "Победа", члены которого и решат судьбу населенного пункта. Указ о присвоении городу почетного звания подписывает президент России.

Добавим, в городах трудовой доблести устанавливают стелу с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания, а в праздник Весны и Труда, День Победы и День города здесь проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты.