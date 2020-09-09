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Новости

В России предложили ввести гарантированный доход граждан

, ИА "Амител"
Подобные модели уже существуют в нескольких странах
Фото: cont.ws

Фото: cont.ws

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выступил с инициативой ввести в России гарантированный доход граждан, сообщает РИА "Новости".

"Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения", – уточнил Медведев.

Бывший премьер-министр предложил однопартийцам обсудить идею с кабинетом министров и профсоюзами. Он уточнил, что подобные модели уже реализуются в некоторых странах.

Глава единороссов подчеркнул, что пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько важно поддерживать людей, чтобы сохранить социальную стабильность.

Ранее amic.ru писал об инициативе депутатов от фракции ЛДПР в Госдуме и сенаторов Сергея Леонова и Ивана Абрамова.

Они предлагают перед началом учебного года выплачивать родителям учеников по 10 тыс. рублей. По мнению авторов законопроекта, это поможет частично компенсировать семьям расходы на сборы в школу, которые порой достигают десятки тысяч рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.09.2020 12:15
- гость -

Мне всегда Лунтик нравился! Он гораздо прикольнее Жирика...

9.09.2020 12:16
- гость -

Ага, плодить лодырей, ими же легче управлять.

9.09.2020 12:22
- гость -

Да никогда такого не будет, им и так на яхты не хватает. Думаю, после того, как чиновники вслух удивлялись, че это все рванули за пособиями на детей (типа они думали, что за такой мелочью как 10 тыс. никто не побежит), они будут аккуратнее с введением таких инициатив.

9.09.2020 12:26
- гость -

от каждого по способности каждому по потребности, где то такое было

9.09.2020 12:29
- гость -

Где этот мендиль деньги брать собирается?
Пусть будет 100 млн. получателей по 10 тыс. руб.. в месяц, это 10 трлн. в месяц. "Кубышки" хватит на месяц с небольшим. А потом - фсё. Или это неуклюжая его попытка ещё протянуть какое-то время:

9.09.2020 12:36
- гость -

9.09.2020 12:22
- гость -
Да никогда такого не будет, им и так на яхты не хватает. Думаю, после того, как чиновники вслух удивлялись, че это все рванули за пособиями на детей (типа они думали, что за такой мелочью как 10 тыс. никто не побежит), они будут аккуратнее с введением таких инициатив.

так у нас теперь по принципу- с паршивой овцы хоть шерсти клок
тем более из сових же денег то чего не получить?
не от вротимбергов же раздавали.

9.09.2020 12:38
- гость -


9.09.2020 12:29
- гость -
Так с простых граждан и соберут! Введут новый какой-нибудь побор и все! Люди, заплатив больше, получая "крохи" будут радоваться и благодарить правительство за заботу о людях!

9.09.2020 12:41
- гость -

Если только раздать, а потом содрать через налоги и поборы, тогда оно конечно.

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