В России предложили ввести гарантированный доход граждан

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выступил с инициативой ввести в России гарантированный доход граждан, сообщает РИА "Новости".

"Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения", – уточнил Медведев.

Бывший премьер-министр предложил однопартийцам обсудить идею с кабинетом министров и профсоюзами. Он уточнил, что подобные модели уже реализуются в некоторых странах.

Глава единороссов подчеркнул, что пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько важно поддерживать людей, чтобы сохранить социальную стабильность.

Ранее amic.ru писал об инициативе депутатов от фракции ЛДПР в Госдуме и сенаторов Сергея Леонова и Ивана Абрамова.

Они предлагают перед началом учебного года выплачивать родителям учеников по 10 тыс. рублей. По мнению авторов законопроекта, это поможет частично компенсировать семьям расходы на сборы в школу, которые порой достигают десятки тысяч рублей.