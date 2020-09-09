Рэпер Моргенштерн в дамском наряде получил премию "Женщина года"

Российский рэпер Алишер Валеев (известен под псевдонимом Моргенштерн) явился на вручение премии Topical Style Awards в женском наряде: пальто, очках и шляпке.

Как выяснилось, не случайно – музыканта наградили в номинации "Женщина года". Исполнитель охотно прокомментировал столь неожиданное звание на своей странице в Instagram.

"Последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? Я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда – глоток свежего воздуха для меня. Есть куда двигаться дальше!" – написал исполнитель.

Ранее amic.ru писал, что Моргенштерн зарегистрировал компанию в сфере общественного питания. Музыкант основал новое предприятие под названием ООО "Кайф" вместе с неназванным московским бизнесменом, который владеет автосервисом.