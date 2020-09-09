Рэпер Моргенштерн в дамском наряде получил премию "Женщина года"

Российский рэпер Алишер Валеев (известен под псевдонимом Моргенштерн) явился на вручение премии Topical Style Awards в женском наряде: пальто, очках и шляпке.
Как выяснилось, не случайно – музыканта наградили в номинации "Женщина года". Исполнитель охотно прокомментировал столь неожиданное звание на своей странице в Instagram.
"Последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? Я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда – глоток свежего воздуха для меня. Есть куда двигаться дальше!" – написал исполнитель.
Ранее amic.ru писал, что Моргенштерн зарегистрировал компанию в сфере общественного питания. Музыкант основал новое предприятие под названием ООО "Кайф" вместе с неназванным московским бизнесменом, который владеет автосервисом.
Комментарии
Медаль ему за заслуги перед отечеством.
9.09.2020 15:29
- гость -
он с бабами спит какие тебе и не снились,на ламборгини ездит и плевал на всех со смехом.
Россия все.
ему бы и без женского наряда далибы
А мне понравился его ответ про тату на роже. Он сказал сделал его специально, отрубил для себя путь большинства, что с таким клеймом нигде его не возьмут на работу, например в офис или продавцом... Типа для мотивации, чтобы пришлось что-то делать и творить самому, а не как большинство - устроиться и пахать на дядю.