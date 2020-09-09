Из федерального бюджета российским регионам выделят субвенции на выплаты беременным женам и детям призывников. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 8 сентября, пишет "Парламентская газета".

Размер единовременного пособия для беременных не зависит от дохода и прочих факторов и с 1 февраля 2020 года составляет 28 511 рублей. На ребенка призывника ежемесячно будут выплачивать по 12 219 рублей.

Кроме того, регионам выделят субвенции на выплату отдельных пособий лицам, не подлежащим обязательной службе на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, которых уволили по причине упразднения организаций.