Лукашенко высмеял протестующих мужчин и сравнил их с фашистами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протестующих в стране мужчин с фашистами. Об этом он заявил в интервью с российскими журналистам, сообщает RT.

"У нас мужики стали прятаться за женщин и детей. Это как было 75-80 лет назад, как фашисты, которые вперед пускали женщин", — прокомментировал Лукашенко проходящие в республике акции протестов, на которые приходят преимущественно женщины.

Напомним, что с 9 августа в Белоруссии идут протесты против итогов президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Несмотря на все попытки властей и силовиков остановить волнения, люди продолжают выходить на улицы.