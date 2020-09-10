В Барнауле почти на три недели перекроют движение по малому Павловскому тракту

В связи со строительством сетей водопровода Барнауле с 18 сентября по 5 октября перекроют движение по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта в районе пересечения с улицей Сиреневой, сообщает пресс-центр мэрии.

На это время изменится движение двух автобусных маршрутов:

маршрут №47. В прямом направлении: улица Взлетная – Сергея Ускова – малая проезжая часть Павловского тракта – ул. Солнечная Поляна – Павловский тракт; в обратном направлении: Павловский тракт – Солнечная Поляна – малая проезжая часть Павловского тракта – Сергея Ускова – Взлетная;

маршрут №10. В прямом направлении: улица Попова – Взлетная – Сергея Ускова; в обратном направлении: улица Сергея Ускова – малая проезжая часть Павловского тракта – Солнечная Поляна – Павловский тракт – Сиреневая – Взлетная.

Власти города призывают автомобилистов быть внимательными при проезде этого участка и заранее выбирать маршруты для объезда.