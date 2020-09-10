В Барнауле старый домик в лесу продают по цене квартиры в Москве

В Барнауле на продажу выставили разваленный домик в лесу за 12 млн рублей. Объявление опубликовали на портале "Авито".

Участок площадью 11 соток предназначен под индивидуальное жилищное строительство и находится по адресу улица Солнечная, 16. Особенностью объекта является расположение посреди леса по левой стороне Змеиногорского тракта. При этом владелец просит за него сумму, сопоставимую со стоимостью квартиры в Москве.

Продавец считает предложение уникальным как для частной постройки, так и для коммерческого направления.

Как ранее сообщил amic.ru, в Барнауле на продажу выставили двухэтажный кирпичный коттедж общей площадью 477 квадратных метров. За дом в виде замка с арочными окнами и кирпичными колоннами просят 30 млн рублей.