Вице-губернатором Алтайского края по соцполитике станет Игорь Степаненко

Должность зампреда правительства Алтайского края по здравоохранению, образованию и соцзащите займет Игорь Степаненко. Информацию об этом он подтвердил в беседе с журналистом amic.ru.

Напомним, что Игорь Степаненко был назначен заместителем председателя правительства региона в октябре 2018 года. До этого чиновник занимал должность руководителя аппарата правительства Красноярского края. В его сферу обязанностей входил контроль экстренных ситуаций.

Должность освободилась 21 августа, когда губернатор Виктор Томенко отправил в отставку Ирину Долгову. Решение об увольнении приняла сама чиновница, сославшись на обстоятельства личного характера. В качестве ее возможных преемников называли одного из трех министров, которых ранее опекала Долгова: главу алтайского Минздрава Дмитрия Попова, руководителя Минобрнауки Максима Костенко и министра социальной защиты Наталью Оськину.