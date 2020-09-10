Это касается почти каждого. Россиянам предложили запретить перевозку более 10 кг икры

Правительство рассмотрит возможность запрета на перевозку более 10 кг икры для россиян, у которых нет сертификатов на продукт. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Предложено проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования. В числе предложений – установление требования к перевозке не более 10 килограммов продукции без электронных ветеринарных сертификатов", – говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу.

Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что жителей Дальнего Востока, которые везут икру родственникам, запрет не коснется. Чиновница выступила за необходимость ввести ограничения на перевозку в промышленных масштабах. Это действие направлено на то, чтобы предотвратить легализацию продукции, которая получена в результате браконьерского лова.