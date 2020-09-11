При наличии определенных заболеваний вакцинация от COVID-19 может быть противопоказана, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью "Вечерней Москве".

По его словам, к абсолютному противопоказанию к прививке от коронавируса относятся воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также системные заболевания крови и волчанка. Кроме того, запрещена вакцинация тех пациентов, которые принимают иммунодепрессанты, например, при раке.

"Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента", – резюмировал специалист.

Ранее amic.ru сообщал, что российскую вакцину от COVID-19 выпустят в двух вариантах – для детей и взрослых.