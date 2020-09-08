Российскую вакцину от COVID-19 выпустят в двух вариантах

Российскую вакцину от COVID-19 выпустят во взрослом и детском вариантах, сообщил в интервью радио Sputnik заведующий отделом Исследовательского центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко.

"Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная", – сказал Бутенко.

По его словам, детская версия препарата содержит уменьшенную дозировку действующих веществ, что обусловлено низкой массой тела детей и более слабой иммунной системой. При этом профессор отметил, что вторая категория вакцины появится только после завершения этапа массового тестирования.