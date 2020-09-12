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Космическая одиссея 2020 года: как на Алтае отметили 85-летие Германа Титова

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В селе Полковниково отметили день рождения великого земляка

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Летчику-космонавту, герою Советского Союза и уроженцу Алтайского края Герману Титову 11 сентября исполнилось бы 85 лет. В честь юбилея на Родине космонавта – в селе Полковниково Косихинского района – проходят праздничные мероприятия. На Алтай специально из Москвы прилетела дочь Титова – Татьяна. А вместе с ней – живая легенда космической авиации, знаменитый космонавт, герой СССР и России Сергей Крикалев. В космосе он побывал шесть раз, а в общей сложности в экспедициях на космических станциях он провел больше двух лет, и по этому показателю является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Во время своих путешествий в космос Крикалев фотографировал из иллюминатора Землю. На Алтай, специально к юбилею Германа Титова, он привез свои самые известные работы.

"Невозможно представить его пожилым"

Для участия в юбилейных торжествах в Полковниково также прибыли губернатор Алтайского края Виктор Томенко, начальник штаба 15 армии ВКС особого назначения, генерал-майор Анатолий Нестечук и гендиректор научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой. Встречали высокую делегацию по-сибирски гостеприимно: хлебом, солью и песнями. Исполняли их исключительно местные артисты из села Полковниково. И видно было – от души радуются, от сердца поют и танцуют. Гордятся и своим земляком, и тем, что принимают таких гостей. Кстати, по задумке организаторов, к юбилею рядом с музеем планировалось открыть бюст Герману Титову. Однако из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сделать вовремя его не успели. Впрочем, организаторы пообещали, что бюст обязательно откроют. Но чуть попозже.

Одна из главных гостей праздника – Татьяна Титова – на Алтае не в первый раз. Она уже прилетала на Родину отца, в том числе и на прошлые юбилеи Германа Степановича. Она рассказала, что день рождения второго летчика-космонавта с размахом празднуют не только на Алтае, но и в Москве. В частности, в столице страны в эти дни проходят общественно-научные чтения в честь Германа Титова. Мероприятие проводят в рамках ХХIV межведомственной научно-практической конференции Военно-космических сил РФ. Участниками чтений стали представители 30 организаций – Вооруженных сил России, научных и учебных центров, ветеранских объединений.

Но Татьяна Титова предпочла провести день рождения отца в Алтайском крае, в его родном селе, рядом с сотрудниками мемориального музея, которые, по ее словам, проводят огромную и выдающуюся работу по сохранению памяти о великом космонавте и его семье. Кстати, во время каждого визита на Алтай Татьяна Титова старается пополнять музейный фонд. Привозит с собой что-то из личных вещей отца. На этот раз она вручила музею письма школьников, которые в 70-е годы они писали ее отцу.

"Приятно вновь увидеть знакомые лица и заодно привезти дорогих гостей. Часть нашей семьи проводит мероприятия в Москве, а я прилетела на Алтай. Большое спасибо за приглашение. Уже 20 лет, как папы нет. Наверное, невозможно представить его пожилым человеком. В наших сердцах он остался навсегда молодым, энергичным, блещущий умом и интуицией. Охарактеризовать его сложно несколькими словами. Пришло время еще раз оценить его вклад. Хочу поблагодарить сотрудников музея за их работу. Наша семья очень довольна, как он развивается. Вы работаете с душой, с уважением подходите к каждому мероприятию", – отметила дочь космонавта.

 

Настойчивый Титов

Генеральный директор научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой рассказал, как впервые познакомился с Германом Титовым. Произошло это больше 35 лет назад. Тогда он – еще молодой специалист – ездил с нашим земляком в Узбекистан уговаривать местное начальство построить оптико-лазерный центр. Но уже через несколько лет после открытия центр там закрыли. Тогда Титов загорелся идеей построить оптико-лазерный центр в родном Алтайском крае. И этой мечте, как напомнил Юрий Рой, удалось исполниться. Центр по изучению искусственных спутников Земли, построенный рядом с селом Саввушки в Змеиногорском районе сегодня отвечает мировому уровню, подчеркивает директор корпорации. На базе центра эксплуатируются средства воздушно-космических сил. На территории центра находится площадка наземной оптико-лазерной системы, где установлен огромный телескоп, диаметром около 60 метров.

"Я с уважением отношусь к Алтайскому краю и его жителям. Здесь есть все для того, чтобы регион стал одним из ведущих в стране в плане развития космических технологий", – выразил уверенность Юрий Рой.

"Земля космическая"

Одним из главных событий праздника стало открытие выставки "Земля космическая", на которой представлены фотоработы Героя Советского Союза и Героя России Сергея Крикалева. Выставочный проект реализуется в рамках гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры 2020 года.

Выставка представляет собой фотографии нашей планеты, сделанные Крикалевым во время его продолжительных экспедиций на космической станции "Мир" и МКС, с высоты 360 километров. На кадрах можно увидеть Нью-Йорк, Новую Зеландию, африканские города. Всего – несколько десятков фотографий. По словам Сергея Крикалева, которого сейчас называют самым известным из ныне живущих космонавтов России, он множество раз пролетал над Алтаем и смотрел на него из космоса. Герман Титов много рассказывал ему о том, какое это замечательное и удивительное место.

"Мы делаем снимки, чтобы их смотрели люди. Мы делаем много снимков по заданию ученых, метеорологов. Но часто снимаем и просто потому, что Земля – красивая. Этой красотой хочется поделиться и с жителями Алтайского края. Интересно смотреть на места, где я никогда не был. Алтай, кстати, я часто видел из космоса и вот только теперь впервые сюда прилетел", – признался космонавт.

Благодаря юбилею Германа Титова, Сергей Крикалев, наконец, увидел Алтай не с космической станции. К слову, Сергея Крикалева в селе Полковниково встречали как настоящую суперзвезду. Не только мальчишки, но и взрослые выстраивались в очередь, чтобы взять у него автограф, сделать селфи и задать свои самые важные вопросы о космосе. Сам Крикалев, открывая выставку, признался, что никакая техника, ни один, даже самый мощный фотоаппарат в мире, не способен передать всю масштабность "космических пейзажей". А наша планета настолько большая и красивая, что пролетая над ней, он хотел бы исследовать и запечатлеть ее каждый кусочек.

Память о нем будет жить

Специально к юбилею летчика общественная организация федерации космонавтики России сняла фильм "Герман Титов – звездный спецназ". Проект был поддержан и грантом губернатора Алтайского края в сфере культуры. Режиссер картины –   Александр Островский. Фрагмент фильма показали гостям в Полковниково. Съемочная группа несколько месяцев назад прилетала в регион, чтобы записать интервью у сотрудников музея, друзей и одноклассников Германа Степановича. Поговорили и с губернатором Виктором Томенко о том, как власти пытаются сохранить наследие космонавта.

Так, 10 лет назад к 75-летию Титова в селе Полковниково построили дороги, сделали капитальный ремонт музея и очистили пруд рядом с мемориальным комплексом. Виктор Томенко напомнил, что именем второго космонавта в крае назван аэропорт города Барнаула, спортивная ледовая арена. "Оптико-лазерный центр" в Змеиногорском районе тоже носит имя Титова.

"Я поздравляю всех с этим замечательным днем, с большим праздником. Мы готовились к нему, несмотря на все сложности. Титов – герой Советского Союза, почетный житель Алтайского края, летчик-космонавт, сделавший блестящую управленческую карьеру и посвятивший всю свою жизнь служению своей стране, идеалам, которые впитал с детства. Мы стараемся делать все возможное для сохранения памяти о Германе Степановиче в его родных местах. И будем этим заниматься. Очень важно и ценно, что сегодня мы все вместе здесь, на родине Титова. Вспоминаем его героический жизненный путь и его человеческие качества, которые очень характеризуют эту землю и людей, рожденных здесь", – обратился к гостям глава региона.

Выступая перед гостями, губернатор подчеркнул, что Герман Титов – фигура мирового масштаба. Пусть Юрий Гагарин был первым космонавтом в мире, но провел в полете только час. Титов же – самый молодой из отряда – в 1961 году за 25 часов успел обогнуть планету 17 раз. Глава региона пообещал, что власти сделают все, чтобы память о таком великом земляке жила вечно.

О жизни и полете Германа Титова читайте в нашем спецпроекте "Путь на космический олимп".

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

12.09.2020 09:51
- гость -

А что за деваха в белом жакете? Жена генерала?

12.09.2020 09:52
- гость -

Судя по фотографиям толпам чиновников просто заняться нечем, вот и придумали себе праздник.

12.09.2020 10:14
- гость -

Праздник то хороший, память надо чтить! Я только не пойму почему они то в масках, то без... ребята вы определитесь, хватит метаться))) И народ в заблуждение вводите....

12.09.2020 10:16
- гость -

Роспотребнадзор оштрафует же всех кто был без масок на массовом мероприятии? Или только бизнес могут кошмарить?)

12.09.2020 10:34
- гость -

Гера, прости нас, мы всё просрали.
Теперь у нас эти рыла.

12.09.2020 10:36
- гость -

Память надо чтить? Ну давайте тогда ещё собак космонавтов вспомним. Ведь 28 запусков было. Они и были первыми космонавтами. Будем день рождения каждой собаки отмечать? Ведь до того как решились запихнуть в ракету примата собаки работы не меньше сделали, а рисковали они даже больше.

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