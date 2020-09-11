Лукашенко полетит в Россию, чтобы расставить точки над "i"

14 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетит в Россию, сообщает ТАСС. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В рамках визита запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В числе запланированных тем обсуждения интеграция двух стран, цены на энергоресурсы и долги Белоруссии.

Ранее переговоры анонсировал сам Лукашенко, заявив после рабочей встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, что намерен в ходе визита в Россию расставить точки над "i" по чувствительным вопросам отношений между странами.

Ранее белорусский лидер заявил, что Россия окажет Белоруссии военную поддержку, в случае если возникнет внешняя угроза.

Как уже писал amic.ru, после окончания выборов в Белоруссии начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил результаты.

6 сентября в Минске прошел самый крупный в стране митинг, участников которого насчитывалось около 100 тысяч. Власти согнали силовиков и военную технику в город, но люди все равно пришли к президентскому дворцу.

Не обошлось без задержаний. Белорусские СМИ сообщают, что возле резиденции Александра Лукашенко схватили не менее 20 человек, пресс-служба МВД доложила о 633 задержанных.