В Змеиногорске закончили строительство набережной с мраморной розой ветров

Фото: Telegram-канал "Ленина, 59"

В Змеиногорске завершили строительство набережной Нагорного пруда, пишет Telegram-канал "Ленина, 59".

Благоустройство велось в рамках федеральной программы "Формирование городской комфортной среды", Торжественного открытия пока не было, однако уже сейчас жители города активно посещают объект.

Как ранее сообщил amic.ru, на сайте change.org появилась петиция с просьбой спасти район барнаульского Ковша от застройки. По предложениям активистов, место может стать основой неповторимого парка неподалеку от центра Барнаула.

Автор петиции попросил мэра Вячеслава Франка включить акваторию в программу "Формирование современной городской среды города Барнаула" на 2018-2024 годы" или "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы".