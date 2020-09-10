Барнаульцы просят спасти Ковш от застройки

На сайте change.org появилась петиция с просьбой спасти район барнаульского Ковша от застройки. Горожане хотят сохранить природный объект.

"Застройщики хотят лишить нас природного объекта, который мог бы стать основой неповторимого парка у воды близко к центру Барнаула! В 2019 году была попытка провести аукцион на засыпку Ковша", – пишет автор.

Главу города Вячеслава Франка попросили "запретить формирование искусственного земельного участка в акватории Барнаульского ковша" и включить акваторию в программу "Формирование современной городской среды города Барнаула" на 2018-2024 годы" или "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы".