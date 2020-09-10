Барнаульцы просят спасти Ковш от застройки

На сайте change.org появилась петиция с просьбой спасти район барнаульского Ковша от застройки. Горожане хотят сохранить природный объект.
"Застройщики хотят лишить нас природного объекта, который мог бы стать основой неповторимого парка у воды близко к центру Барнаула! В 2019 году была попытка провести аукцион на засыпку Ковша", – пишет автор.
Главу города Вячеслава Франка попросили "запретить формирование искусственного земельного участка в акватории Барнаульского ковша" и включить акваторию в программу "Формирование современной городской среды города Барнаула" на 2018-2024 годы" или "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы".
Комментарии
Можно было платный пляж там обустроить, чем засыпать. Вода там теплая, прогревается.
Поддержу и статью и гостя, с маленькой оговоркой- песок, вода даны природой не надо нам уже всё платно!
Засыпать и построить! Чем выше, тем лучше! Ибо нех рен!
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ps ковш нужно закопать, но не за гос.деньги