СК возбудил дело после сообщения о избиении детей 14-летним подростком в Барнауле

СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье "Халатность" после сообщений СМИ о систематическом избиении 14-летним барнаульцем малолетних детей, пишет пресс-служба ведомства.

Как установили следователи, в одном из дворов краевой столицы подросток систематически избивал малышей. При этом на все жалобы родителей потерпевших должностные лица органов профилактики Ленинского района не реагировали и не ставили подростка на профилактический учет.

На данный момент следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Как ранее сообщил amic.ru, 14-летний подросток во дворе одной из барнаульских многоэтажек избил двух 11-летних мальчиков и восьмилетнюю девочку.

По словам одной из местных жительниц, агрессивный подросток уже не первый год запугивает детей в округе, но заявления, которые люди пишут на него в полицию, ни к чему не приводят.