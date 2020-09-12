В Барнауле произошло жесткое ДТП с несколькими автомобилями

Фото: "Barnaul 22"

Очевидцы в паблике Barnaul22 сообщают о аварии с участием нескольких автомобилей.

Инцидент произошел на пересечении улицы Ползунова с проспектом Красноармейским неподалеку от площади Спартака. По словам свидетелей ДТП, есть пострадавшие. Подробности происшествия уточняются.

Как ранее сообщил amic.ru, 12 сентября в Рубцовске иномарка столкнулась с троллейбусом. По словам местных жителей, водитель автомобиля сдавал назад, не убедился в безопасности маневра и врезался в электротранспорт. Очевидцы отметили, что виновник аварии скрылся с места ДТП и теперь его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.