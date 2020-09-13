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Без вмятин не проедешь. Барнаульцы жалуются на огромную яму в одном из дворов

, ИА "Амител"
Летом после каждого дождя выбоина превращается в море, а зимой участок покрывается льдом
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Барнаульские автомобилисты пожаловались на огромную яму возле дома по улице Сухэ-Батора, 33, пишет паблик Barnaul22.

Огромная выбоина после каждого дождя превращается в море, проехать через которое выходит не без труда. На днищах автомобилей остаются вмятины, а от машин нередко отрывается защита. Зимой же участок засыпает снегом, под которым скрывается лед, и автовладельцы нередко застревают при проезде улицы.

Барнаульцы просят администрацию и соответствующие службы ликвидировать яму.

Как ранее сообщал amic.ru, 3 сентября жители Барнаула рассказали о яме на улице Пионеров. Объехать ее без помех для движения почти нельзя, а о ее существовании подсказывает только повалившийся дорожный знак.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.09.2020 08:00
ППШариков

Не расстраивайтесь вы так, скоро зима, и все дороги станут ровные....

13.09.2020 08:17
Пионер

управляшку-то дрюкните

13.09.2020 08:20
- гость -

Во дворе дома по Попова 40 точно такая же история. Вода после каждого дождя. Дворник толком не убирает. УК на все плевать. Зато двор дома 30 сделали образцово показательным.

13.09.2020 08:22
CALIBR

Создать мобильную группу одну на весь город в обязанности которой входило бы отслеживание текущего состояния дорожного полотна и ремонт - это , конечно, мозги надо плавить, чтобы догадаться.

13.09.2020 08:55
Пионер

Создать мобильную группу одну на весь город в обязанности которой входило бы отслеживание текущего состояния дорожного полотна и ремонт - это , конечно, мозги надо плавить, чтобы догадаться.

Казимир, а что это даст-то? Всяких групп и координационных советов как грязи. Тем более двор - это территория управляхи. Пишут одну жалобу в нее на яму. параллельно в прокуратуру на управляху. Яму за неделю заделают.

13.09.2020 09:01
- гость -

Чисто совковый подход. Создавать различные комиссии, рабочие группы, которые тоже ничего делать не будут.

13.09.2020 09:27
CALIBR

13.09.2020 08:55
Пионер
Всяких групп и координационных советов как грязи. Тем более двор - это территория управляхи.
+++++++++++++++++
Мобильная группа - не штаны просиживающая в кабинетах при "гаврилах" на шеях, а минимизированная бригада работников , имеющая в своём распоряжении спец.технику для оперативного устранения проблем покрытия на городских дорогах общего пользования - так понятно ?

13.09.2020 09:37
- гость -

Казя, ты на Марсе что ли живёшь. Ни одна мобильная группа не кинется работать без распоряжения свыше. А чинуши пока раскачаются, полгода пройдет. Ты думаешь, что они эти лужи-ямы не видят? Да им пофиг

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