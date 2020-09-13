Без вмятин не проедешь. Барнаульцы жалуются на огромную яму в одном из дворов

Барнаульские автомобилисты пожаловались на огромную яму возле дома по улице Сухэ-Батора, 33, пишет паблик Barnaul22.
Огромная выбоина после каждого дождя превращается в море, проехать через которое выходит не без труда. На днищах автомобилей остаются вмятины, а от машин нередко отрывается защита. Зимой же участок засыпает снегом, под которым скрывается лед, и автовладельцы нередко застревают при проезде улицы.
Барнаульцы просят администрацию и соответствующие службы ликвидировать яму.
Как ранее сообщал amic.ru, 3 сентября жители Барнаула рассказали о яме на улице Пионеров. Объехать ее без помех для движения почти нельзя, а о ее существовании подсказывает только повалившийся дорожный знак.
Комментарии
Не расстраивайтесь вы так, скоро зима, и все дороги станут ровные....
управляшку-то дрюкните
Во дворе дома по Попова 40 точно такая же история. Вода после каждого дождя. Дворник толком не убирает. УК на все плевать. Зато двор дома 30 сделали образцово показательным.
Создать мобильную группу одну на весь город в обязанности которой входило бы отслеживание текущего состояния дорожного полотна и ремонт - это , конечно, мозги надо плавить, чтобы догадаться.
Создать мобильную группу одну на весь город в обязанности которой входило бы отслеживание текущего состояния дорожного полотна и ремонт - это , конечно, мозги надо плавить, чтобы догадаться.
Казимир, а что это даст-то? Всяких групп и координационных советов как грязи. Тем более двор - это территория управляхи. Пишут одну жалобу в нее на яму. параллельно в прокуратуру на управляху. Яму за неделю заделают.
Чисто совковый подход. Создавать различные комиссии, рабочие группы, которые тоже ничего делать не будут.
13.09.2020 08:55
Пионер
Всяких групп и координационных советов как грязи. Тем более двор - это территория управляхи.
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Мобильная группа - не штаны просиживающая в кабинетах при "гаврилах" на шеях, а минимизированная бригада работников , имеющая в своём распоряжении спец.технику для оперативного устранения проблем покрытия на городских дорогах общего пользования - так понятно ?
Казя, ты на Марсе что ли живёшь. Ни одна мобильная группа не кинется работать без распоряжения свыше. А чинуши пока раскачаются, полгода пройдет. Ты думаешь, что они эти лужи-ямы не видят? Да им пофиг