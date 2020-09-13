Без вмятин не проедешь. Барнаульцы жалуются на огромную яму в одном из дворов

Барнаульские автомобилисты пожаловались на огромную яму возле дома по улице Сухэ-Батора, 33, пишет паблик Barnaul22.

Огромная выбоина после каждого дождя превращается в море, проехать через которое выходит не без труда. На днищах автомобилей остаются вмятины, а от машин нередко отрывается защита. Зимой же участок засыпает снегом, под которым скрывается лед, и автовладельцы нередко застревают при проезде улицы.

Барнаульцы просят администрацию и соответствующие службы ликвидировать яму.

Как ранее сообщал amic.ru, 3 сентября жители Барнаула рассказали о яме на улице Пионеров. Объехать ее без помех для движения почти нельзя, а о ее существовании подсказывает только повалившийся дорожный знак.