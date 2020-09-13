Рассерженные барнаульцы закидали мусором автомобиль

В Барнауле местные жители закидали пакетами с мусором припаркованный у подъезда автомобиль, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22 в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел утром 13 сентября во дворе жилого дома по улице Сергея Ускова. Судя по приложенной к записи фотографии, автохам оставил машину у антипарковочного ограждения, тем самым затруднив вывоз мусора. В результате барнаульцы решили проучить наглеца и набросали ему отходов на капот и багажник.

Ранее барнаульские автомобилисты пожаловались на огромную яму возле одного из домов по улице Сухэ-Батора, которая после каждого дождя превращается в труднопроходимое море.