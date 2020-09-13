Стала известна дата открытия ледовой арены в Рубцовске

Замглавы Рубцовска Олег Обухович рассказал, когда в городе откроют ледовую арену, названную в честь известного советского хоккеиста Сергея Гимаева. Об этом сообщает портал "вРубцовске.ру".

По словам чиновника, торжественное открытие наметили на 16 октября. На церемонию пригласили губернатора Алтайского края и представителей регионального правительства. Они предварительно подтвердили свое присутствие.

Вместе с тем все еще продолжается благоустройство территории спортивного сооружения. Подрядчики заверили, что завершат работы в ближайшее время.

Ранее amic.ru писал, что Бийск наконец-то получит ледовую арену, о которой уже 10 лет мечтают жители. Ее построят в 2023 году. Об этом сказал министр спорта региона Алексей Перфильев.