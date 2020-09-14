Понедельник, 14 Сентябрь, 10:25

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,89
€ 88,68
12°

1062811 +0
Обь
221см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Наташа Королева обвинила в воровстве любовницу Тарзана

, ИА "Амител"
23-летняя девушка утверждает, что певица ее оклеветала из ревности
Наташа Королева / Фото: Yandex

Наташа Королева / Фото: Yandex

Певица Наташа Королева обвинила молодую любовницу Сергея Глушко (известен под псевдонимом Тарзан) в воровстве 3 тысяч евро и ювелирных украшений на сумму 5,2 млн рублей, сообщает Mash.

Поп-исполнительница утверждает, что пока она была на отдыхе, драгоценности и валюта пропали из жилья, где ее возлюбленный проводил время в компании с подругой.

23-летняя соперница ответила, что Королева обвинила ее из ревности. Она добавила, что беременна от Тарзана и уже обратилась за помощью к адвокату Вадиму Лялину.

Ранее Наташа Королева прокомментировала смертельное ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов. По ее словам, гибель человека в этой аварии стала для артиста трагедией всей жизни.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.09.2020 07:49
Гость

Она не своровала,это стриптизёр ей подарил.

14.09.2020 08:05
- гость -

Бросит Трезор старую, обабившуеся хохлушку Порывай, видимо

14.09.2020 08:14
Гость.

Королёва теперь с рогами.

14.09.2020 09:08
- гость -

Их нравы: Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет. (с)

14.09.2020 10:23
Гость

Деньги закончились, начинается шоу.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
10:15
Алтайский край вошел в топ-25 по доступности коммунальных услуг 0
10:04
Комментаторы раскритиковали звезду сериала "Воронины" за фото с открытой спиной 7
09:52
Из-за изоляции воров в законе российские тюрьмы может захлестнуть волна насилия 3
09:41
Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в регионах 1
09:30
Последний набор. Заочная форма обучения останется в прошлом 0
09:16
СМИ: Путин не верит, что оппозиция отстранит Лукашенко от власти 4
09:07
"Очереди по 70 человек". Барнаульцы не могут поставить на учет свои новые автомобили 5
08:52
Девушка отрубила себе руку ради страховки в миллион, но что-то пошло не так 0
08:39
Ученые назвали неожиданную пользу фисташек 0
08:26
В Горном Алтае выявили 21 новый случай коронавируса 0
08:14
Рублю предрекли рекордное падение по отношению к евро 4
08:01
Главный синоптик России прогнозирует заморозки в Алтайском крае 1
07:41
Наташа Королева обвинила в воровстве любовницу Тарзана 5
07:22
(Не)настоящий подполковник. Кандидата в главы села подозревают в подделке документов 5
07:07
Турчак заявил о полной победе "Единой России" на выборах 14
06:46
Онколог назвал ранние признаки рака крови 0
06:22
Дюны, Альпы и исландский закат. Лучшие тревел-фотографии года 0
06:01
Жарко и ни капли дождя. Прогноз погоды в Алтайском крае на 14 сентября 0
23:59
Стали известны предварительные результаты довыборов в АКЗС 2
23:46
Такой день. Выборы в Алтайском крае и предупреждение о заморозках 2
23:20
Канцлер Австрии заявил о начале второй волны коронавируса 0
22:51
"Бесконечная пробка" возникла на трассе Барнаул – Новосибирск 3
22:23
Владимир Путин наградил семерых жителей Алтайского края 0
21:53
"Труп нужно вынести". Макаревич поддержал идею захоронения Ленина 14
21:24
Появились данные экзитполов по довыборам в АКЗС 0
20:54
Жителей Алтайского края предупреждают о заморозках 0
20:27
Голосование завершилось в Алтайском крае 2
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 168 0
19:24
Барнаульцы пожаловались на ямы, которые портят жизнь годами 2
18:55
Виктор Томенко приедет в Рубцовск на открытие ледовой арены 0
18:27
Магнитная буря в сентябре будет мощнее, чем ожидали 0
17:50
В Алтайском крае хотят построить трассу в обход Чуйского тракта 7
17:29
48-летний мужчина без вести пропал в Алтайском крае 0
16:56
Анастасия Заворотнюк впервые за год поделилась новыми фотографиями 2
16:25
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 5449 2
15:55
Рассерженные барнаульцы закидали мусором автомобиль 9
15:23
Юрия Бездудного выбрали главой Ненецкого автономного округа 0
14:53
В Алтайском крае 190 тысяч учеников получают бесплатное горячее питание 15
14:21
Соловьев резко раскритиковал Ефремова и назвал его ничтожеством 19
13:50
Почти 42 тысячи избирателей проголосовали на 12:00 в Алтайском крае 5
13:20
В Алтайском крае нашли тело рыбака в реке 0
12:49
Мобильная связь может снова подорожать в России 5
12:31
Нужно ходить всегда. Депутат АКЗС принял участие в довыборах в региональный парламент 5
12:15
Явка на выборах в Алтайском крае к 10 часам составила 11,05% 0
11:50
62 новых случая коронавируса подтвердили в Алтайском крае 7
11:15
В РПЦ призвали прививаться от коронавируса 19
10:44
Три человека погибли в ДТП с пьяным водителем в Алтайском крае 12
10:10
В Алтайском крае начался единый день голосования 1
09:44
Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия 3
09:05
В Горном Алтае зафиксировали 49 новых случаев COVID-19 3
08:38
"Ходим с ветками и камнями". Жителей Барнаула терроризирует стая бродячих собак 61
08:07
Выходные в ноябре-2020. Сколько дней россияне будут отдыхать на 4 ноября 0
07:35
Названы продукты, провоцирующие развитие онкологических заболеваний 0
07:13
Без вмятин не проедешь. Барнаульцы жалуются на огромную яму в одном из дворов 21
06:32
Пожалуйста, испугайтесь. Котята, которые вот-вот совершат свое первое нападение 4
06:01
Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 13 сентября 0
23:54
Такой день. Уголовное дело по избиению детей и 2,5 млрд рублей на поддержку семей 0
23:27
Испытания британской вакцины от коронавируса возобновили 0
22:51
Настольный теннис и телевизор. Ефремова перевели в постоянную камеру 8
22:18
В Сибири сторонники кандидатов-самовыдвиженцев устроили массовую драку возле участка 3
21:54
В РПЦ призвали не медлить с прививкой от коронавируса 5
21:18
В Барнауле произошло жесткое ДТП с несколькими автомобилями 1
20:51
Прощание с профессором Тамарой Степанской состоится 15 сентября в Барнауле 0
20:25
Сибирячку с полуторагодовалым сыном полгода держали в плену 3
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 167 0
19:22
Это святилище. Зюганов раскритиковал идею "ре-использования" Мавзолея 9
18:51
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества со счетами банковских карт 0
18:21
СК возбудил дело по избиению детей 14-летним подростком в Барнауле 0
17:48
ФСБ проверяет высказывание Лебедева о памятнике "Родина-мать зовет" на экстремизм 9
17:18
В Змеиногорске закончили строительство набережной с мраморной розой ветров 3
16:52
В Китае сочли новое российское оружие более устрашающим, чем ядерная бомба 11
16:20
Более 10 тысяч жителей Алтайского края проголосовали досрочно 1
15:48
За сутки в России выявили менее 5,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19 0
15:09
Конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина объявили в России 20
14:56
Режиссер "Защитников" снимет сериал про Чикатило 8
14:04
61 новый случай заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 5
13:54
Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в финал US Open 0
13:15
18-летнего барнаульца задержали за кражу одежды из магазина 0
12:56
АвтоВАЗ рассказал, как будут называться новые модели машин 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.