Наташа Королева обвинила в воровстве любовницу Тарзана

Певица Наташа Королева обвинила молодую любовницу Сергея Глушко (известен под псевдонимом Тарзан) в воровстве 3 тысяч евро и ювелирных украшений на сумму 5,2 млн рублей, сообщает Mash.

Поп-исполнительница утверждает, что пока она была на отдыхе, драгоценности и валюта пропали из жилья, где ее возлюбленный проводил время в компании с подругой.

23-летняя соперница ответила, что Королева обвинила ее из ревности. Она добавила, что беременна от Тарзана и уже обратилась за помощью к адвокату Вадиму Лялину.

Ранее Наташа Королева прокомментировала смертельное ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов. По ее словам, гибель человека в этой аварии стала для артиста трагедией всей жизни.