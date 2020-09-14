Грузовой поезд сбил подростка в Алтайском крае

Фото: "Каменские известия"

Товарный поезд сбил ребенка на железнодорожном мосту в Камне-на-Оби. Инцидент произошел утром 14 сентября.

Как пишут "Каменские известия", пострадавшего в тяжелейшем состоянии увезла скорая. Сейчас на месте работают криминалисты. Следователям предстоит выяснить личность пострадавшего. Рядом с местом инцидента специалисты нашли рюкзак с тетрадками на имя учащегося 8 класса лицея № 4. Однако в полиции не могут с уверенностью заявить, что вещи принадлежат пострадавшему.

Издание отмечает, что директор лицея переадресовал звонок полицейских начальнику управления образования.

Ранее amic.ru сообщал, что в районе перегона Хабары – Урываево 32-летний местный житель переходил пути в неположенном месте и попал под поезд. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Экспертиза показала, что в момент инцидента мужчина был пьян.