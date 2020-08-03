Поезд переехал мужчину в Алтайском крае

Мужчина попал под поезд в районе перегона Хабары – Урываево, сообщили amic.ru в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России на транспорте.
От полученных травм пострадавший скончался. По предварительным данным правоохранителей, человек переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
Личность погибшего уже установили. Им оказался 32-летний местный житель. В момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Транспортные полицейские напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, – обратились к населению транспортные полицейские. – Кроме того, нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии опьянения повышает риск происшествий, травмирования и смертельных случаев".
Ранее amic.ru писал, что 24 июля пожарный автомобиль протаранил грузовой поезд на железнодорожном переезде в Тальменском районе. В аварии погиб один человек. Еще троих с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. По факту аварии правоохранители проводят проверку.
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