В Камне-на-Оби насмерть сбили велосипедиста

Вечером 13 сентября в Камне-на-оби автомобиль насмерть сбил 51-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Об этом пишут "Каменские известия".

Инцидент произошел около 11 часов вечера на улице Барнаульской. Известно, что в момент аварии водитель ехал со стороны улицы Речной в сторону Никитина. В результате ДТП мужчина-велосипедист погиб на месте, а автомобилист скрылся с места происшествия.

Как уже писал amic.ru, утром 14 сентября грузовой поезд сбил подростка на железнодорожном мосту в Камне-на-Оби. Ребенка в тяжелейшем состоянии увезла скорая помощь. На месте работают криминалисты.