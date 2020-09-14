Суд отклонил жалобу барнаульского чиновника Новикова на арест за вождение без прав

Кассационный суд в Кемерове не стал рассматривать жалобы главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова на арест за вождение без прав, а также на само лишение водительского удостоверения. Информация об этом размещена в судебной картотеке.

Подробности такого решения не сообщаются. Адвокат чиновника Игорь Сарычев от комментариев amic.ru отказался.

Напомним, что Новикова остановили 19 июля в Крутихинском районе. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее главу Октябрьского района Барнаула лишили водительских прав на 1 год и 9 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Причиной стал отказ от прохождения медосвидетельствования.

Новиков объяснил, что был вынужден сесть за руль, так как почувствовал себя плохо и решил самостоятельно отправиться за медпомощью, но правоохранителей его доводы не убедили. Чиновника признали виновным и назначили в качестве наказания арест на 10 суток.