Больше 230 домов остались без водоснабжения из-за аварии на сетях

Из-за повреждения водопровода по адресу Мамонтова, 271 без воды остались 234 дома в частном секторе и пять административных зданий. В Центральном районе ведутся работы по восстановлению водоснабжения, пишет пресс-служба мэрии.

"Ремонт осуществляется силами ООО "Барнаульский водоканал". Повреждение устраняет бригада из 5 человек и 3 единицы техники. Для жителей организован подвоз воды", — говорится в сообщении.

Ранее amic.ru писал о том, что поселок Южный на день отключали горячую воду. Без теплоресурса с восьми утра до пяти вечера остались 102 многоквартирных и 67 частных домов, семь детсадов, три школы и пять больниц.