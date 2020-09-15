В Минтруде рассказали, сколько прибавят к пенсии

Среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2021 году достигнет 17 443 рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Минтруда.

При этом индексация социальных и страховых пенсий будет различной. Первые вырастут на 2,6%, в то время как вторые – на 6,3%.

На пенсионные выплаты в 2021 году собираются выделить 7,8 триллиона рублей. Кроме того, почти 633 млрд рублей предусмотрено на дополнительные выплаты, в том числе для пособий на погребение.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае скорректировали средний размер накопительных пенсий на 783 рубля. Размер выплаты изменится для 592 пенсионеров.