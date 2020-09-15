Опасный район. Пожарные борются с огнем на улице Петра Сухова в Барнауле

Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали о пожаре на улице Петра Сухова, 16. По предварительным данным, загорелась хозяйственная постройка.

Дым от пожара виден из нескольких районов города. Деревянное строение, находящееся рядом с двухэтажными жилыми домами, горит быстро. На месте работают три пожарные машины. Движение автомобилей затруднено, для того чтобы упростить проезд, поставили регулировщика.

По словам очевидцев, пожар начался по вине местных жителей. Официального комментария по данному факту на момент публикации нет. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Отметим, что это уже не первый инцидент в этом районе. Практически напротив горящей хозпостройки по адресу 1-я Западная, 49, находится заброшенный двухэтажный дом, который горел в конце августа. Рядом, на 1-й Западной, 47, стоит жилой дом, который разваливается буквально на глазах. Его жильцы даже записывали обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко.