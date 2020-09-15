Кедры высадят на пострадавших участках нацпарка "Салаир" в Алтайском крае

Министр природных ресурсов Алтайского края Владимир Попрядухин в ходе оперативного совещания в правительстве региона рассказал о предстоящей экологической акции. Саженцы кедра высадят 25 сентября на нарушенных золотодобытчиками земельных участках в национальном парке "Салаир", пишет официальный сайт Алтайского края.

"У нас намечен целый ряд экологических мероприятий, направленных на восстановление нарушенных недропользователями земельных участков конкретно на тех территориях, где располагается национальный парк. Проект экологической реабилитации реализуется совместно с Алтае-Саянским горным партнерством", – отметил министр.

Добавим, что саженцы приобретут за счет экопроекта "Подари дерево".