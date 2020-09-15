Бывший вице-мэр Барнаула не смог оспорить приговор за взятку

Алтайский краевой суд отклонил жалобу бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко на приговор Индустриального суда города. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, ранее Алексеенко осудили за крупную взятку. По версии следствия, с января 2018 по июнь 2019 года вице-мэр получил 1,3 млн рублей от учредителей некой фирмы, которая занимается отведением жидких отходов. За эти деньги Алексеенко должен был оказывать компании всестороннее покровительство.

Суд приговорил экс-чиновника к пяти годам колонии строго режима и штрафу в размере взятки. Защита Алексеенко не согласилась с решением, требуя условный срок. Однако краевой суд оставил вердикт без изменений.